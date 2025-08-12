3 apps gratuitas para organizar tus finanzas, checar tus gastos y ahorrar
Las personas que buscan mejorar su salud financiera pueden lograrlo con ayuda de herramientas digitales que facilitan el control de ingresos, gastos y metas de ahorro. Y es que, adoptar este tipo de recursos no sólo ayuda a tener control del dinero, sino que también pueden mantener en orden en el ámbito financiero.
En Unotv.com te presentamos tres aplicaciones para organizar tus finanzas, disponibles de forma gratuita, y para los sistemas iOS y Android.
Tres apps para mejorar tus finanzas
1.- Monefy: Presupuesto y finanzas
Esta app ayuda como un organizador financiero y rastreador de gastos. Para usarlo basta con ingresar cada gasto que se tiene y la plataforma hará el resto, desde el seguimiento de las compras diarias, las facturas y todo en lo que se gasta.
“Sólo tienes que añadir nuevos registros cada vez que haces una compra para llevar el control de gastos y dinero, como si fuera un diario. Se hace con un sólo clic, así que no necesitas rellenar nada excepto la cantidad”, explican sus desarrolladores.
2.- Registro contable
Registro Contable es una aplicación utilitaria que le ayuda a controlar el dinero personal. Podrá verificar los ingresos, los gastos y los saldos mensuales además de los datos estadísticos directos.
Según sus creadores, esta app se diferencia porque aplica el concepto de la contabilidad de doble entrada y permite un control efectivo de los activos al mismo tiempo que el registro. Esto significa que además de anotar simplemente los ingresos y los egresos, estos se depositan o sacan de la cuenta.
3.- Gestor de gastos-finanzas
Esta aplicación puede ayudar a controlar el presupuesto, dinero y finanzas, pero sin perder mucho tiempo, ya que puede unificar las cuentas bancarias para estar al tanto de la situación financiera.
Es importante considerar que un factor importante en el buen control y salud de las finanzas es la constancia y no sólo en descargar la app. Dedicar cinco minutos al día a esta tarea puede marcar la diferencia para llegar a fin de mes con más dinero… o incluso con un ahorro.