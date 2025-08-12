GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock.

Las personas que buscan mejorar su salud financiera pueden lograrlo con ayuda de herramientas digitales que facilitan el control de ingresos, gastos y metas de ahorro. Y es que, adoptar este tipo de recursos no sólo ayuda a tener control del dinero, sino que también pueden mantener en orden en el ámbito financiero.

En Unotv.com te presentamos tres aplicaciones para organizar tus finanzas, disponibles de forma gratuita, y para los sistemas iOS y Android.

Tres apps para mejorar tus finanzas

1.- Monefy: Presupuesto y finanzas

Foto: App Store.

Esta app ayuda como un organizador financiero y rastreador de gastos. Para usarlo basta con ingresar cada gasto que se tiene y la plataforma hará el resto, desde el seguimiento de las compras diarias, las facturas y todo en lo que se gasta.

“Sólo tienes que añadir nuevos registros cada vez que haces una compra para llevar el control de gastos y dinero, como si fuera un diario. Se hace con un sólo clic, así que no necesitas rellenar nada excepto la cantidad”, explican sus desarrolladores.

Disponible para: Android y iOS.

2.- Registro contable

Foto: Play Store.

Registro Contable es una aplicación utilitaria que le ayuda a controlar el dinero personal. Podrá verificar los ingresos, los gastos y los saldos mensuales además de los datos estadísticos directos.

Según sus creadores, esta app se diferencia porque aplica el concepto de la contabilidad de doble entrada y permite un control efectivo de los activos al mismo tiempo que el registro. Esto significa que además de anotar simplemente los ingresos y los egresos, estos se depositan o sacan de la cuenta.

Disponible en: Android y iOS

3.- Gestor de gastos-finanzas

Foto: Play Store.

Esta aplicación puede ayudar a controlar el presupuesto, dinero y finanzas, pero sin perder mucho tiempo, ya que puede unificar las cuentas bancarias para estar al tanto de la situación financiera.

Disponible en: Android y iOS

Es importante considerar que un factor importante en el buen control y salud de las finanzas es la constancia y no sólo en descargar la app. Dedicar cinco minutos al día a esta tarea puede marcar la diferencia para llegar a fin de mes con más dinero… o incluso con un ahorro.