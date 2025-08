Actores mexicanos de doblaje en riesgo por la clonación de voces con IA

GENERANDO AUDIO...

Se dice que los actores mexicanos de doblaje son los reyes en este ámbito; sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial podría ser un obstáculo, pues en cosa de segundos se puede generar un material casi idéntico al que harían los humanos.

Por casi un siglo, el doblaje en español, de las voces mexicanas, ha recibido el reconocimiento mundial por su calidad y alcance. Tanto, que incluso locutores y actores producen el 65% de todo el doblaje en Latinoamérica, pero el trono pareciera estar en riesgo.

¿Cómo afecta la IA a los actores mexicanos de doblaje?

Los estragos de la sustitución son palpables en los actores mexicanos de doblaje, ya que en temas como la facturación, con respecto a 2024, ha disminuido hasta un 60%, así lo señala Connie Troncoso, directora de la agencia locutores.com

IA vs. actores mexicanos de doblaje. Foto: Getty

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: “Pitufos”, quiénes son las voces en español de esta nueva película]

Con la llegada de la inteligencia artificial, las agencias también se ven en la necesidad de ocupar menos personal, lo que conlleva a hacer recortes.

La voz humana tiene alma

“La voz humana es la vibración que me puede conectar de una esencia a otra esencia de un ser a otro ser, y a lo mejor sonará muy cursi, pero de un alma a otra alma.”, así lo resalta Connie Troncoso.

¿Y qué pasa con las ganancias?

Jorge Badillo, locutor, actor y coach de doblaje señala que alguien está cobrando; un ejemplo puede ser en TikTok “dependiendo del número de vistas y etc., utilizando justo una voz que no le pertenece, un talento que no le pertenece”.

¿Qué dice la ley?

Nuestro país no cuenta con una regulación para limitar o promover el uso ético de la IA. Es por ello que el gremio de actores mexicanos de doblaje ya solicitó un marco normativo específico y estrategias que protejan su talento.

Mientras tanto, ¿qué puede hacerse para contener una avalancha digital que avanza día con día?