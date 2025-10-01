Actualización en Google Discover: sigue toda la información relevante en Uno TV, ¡con un solo clic!
Una nueva actualización en Google Discover llegó para todos los usuarios, sin importar que cuenten con un equipo Android o iOS. Se trata de un botón llamado “seguir”, con el cual las personas verán de primera mano información acorde a sus intereses.
Al aceptar dicha herramienta en el fed personal, se podrá tener los más relevante del momento que Uno TV comparte al público. Desde política, internacional, salud, ciencia, deportes y entretenimiento, entre otros temas.
¿Cómo aceptar la actualización de Google Discover?
Para tener la nueva actualización de Google Discover, primero se debe tener la app de Google, pero en caso de no tenerla, basta con ir directamente a Google Play o App Store y descargarla.
Luego de esa sencilla acción, ahora solo se debe iniciar sesión en la cuenta de Google, tocar el nombre del usuario y darle un espacio en el feed a Uno TV.
¿Cómo seguir a Uno TV en Android?
Para el sistema operativo de Android basta con entrar a Discover, luego deslizar a hacia la parte derecha desde la pantalla de inicio y dar clic o tocar el botón de “Seguir”, y ¡listo!
¿Cómo seguir a Uno TV en iOS?
Los usuarios de Apple deben abrir su aplicación de Google y una vez que ingresen les aparecerá también el botón de “Seguir”. Al aceptarlo, se podrá estar al día con la información de su interés y del resto del mundo que Uno TV pone a su alcance de manera sencilla.
“A menudo es difícil mantenerse al día con todos los artículos, videos y publicaciones sociales, especialmente en muchas fuentes y plataformas diferentes. Por eso estamos juntando esta información en un lugar conveniente.”Google
Lo que se viene en Google
Además de la nueva actualización de Google Discover (el botón “Seguir”), en las próximas semanas, se reflejará más contenido en Discover, por parte de editores y creadores web, como publicaciones de X, Instagram y YouTube Shorts.