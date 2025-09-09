GENERANDO AUDIO...

El Estadio Azteca será sede del Mundial 2026. Foto: AFP

México, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede del Mundial 2026, un evento que atraerá a millones de visitantes y que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), dejará una derrama económica de alrededor de 5 mil millones de dólares en el país.

Sin embargo, la digitalización del sector turístico y la falta de sistemas seguros colocan a la infraestructura mexicana como un blanco atractivo para los cibercriminales, informó Silikn, una startup de ciberseguridad.

Sectur y el sector turístico en la mira para ciberataques

Según Silikn, los sistemas de la Sectur concentran información crítica sobre destinos, reservas y datos sensibles de visitantes, como pasaportes y tarjetas de crédito.

“Un ataque de tipo ransomware podría paralizar sus plataformas, afectar reservas en hoteles y transporte, y generar caos en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey“. Silikn

De acuerdo con la startup, el sector turístico ya es “altamente vulnerable”, ya que en 2023, el 50.4% de las empresas del ramo reportaron haber sufrido ciberataques, con un costo promedio de 3.36 millones de dólares en el sector hotelero.

Consecuencias económicas y diplomáticas

Un ciberataque durante el Mundial podría costar millones de dólares en pérdidas directas y dañar la reputación de México como destino seguro, impactando en un sector que representa el 8.7% del PIB nacional, informó la empresa. Además, la filtración de datos personales expondría a los turistas a fraudes o robos de identidad.

Y destacó que el riesgo también alcanza el plano internacional. “Si los datos de ciudadanos estadounidenses o canadienses, países coanfitriones, se vieran comprometidos, el incidente podría escalar a tensiones diplomáticas”.

Los expertos advirtieron que un ataque de esta magnitud sería interpretado como una falla de seguridad nacional.

Estrategias urgentes de protección

Para enfrentar este panorama, especialistas de Silikn recomendaron actualizar y parchear de forma constante los sistemas, adoptar protocolos de seguridad contra el phishing, realizar auditorías permanentes y capacitar al personal del sector turístico.

“El Mundial 2026 será una vitrina global para México“, dijo la startup. Y enfatizó que el país necesita reforzar de inmediato sus defensas digitales y garantizar la seguridad de millones de visitantes.