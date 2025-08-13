GENERANDO AUDIO...

¡Cuidado! Así pueden espiar tus llamadas | Foto: Pixabay

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania revelaron que es posible espiar llamadas telefónicas a través de las vibraciones que emiten los celulares. Según un estudio, presentado en la conferencia ACM WiSec 2025, estas vibraciones pueden captarse a distancia con radares y luego ser interpretadas por inteligencia artificial (IA) para descifrar lo que se dice.

El hallazgo pone sobre la mesa un riesgo futuro para la privacidad, ya que los atacantes podrían espiar conversaciones sin necesidad de tocar el dispositivo o interceptar señales tradicionales.

¿Cómo se espían las llamadas con radar e IA?

El experimento se realizó con un sensor de radar de ondas milimétricas colocado a unos metros de un celular mientras se realizaba una llamada. Este radar detectó las pequeñas vibraciones que genera el teléfono al transmitir voz.

Después, los investigadores usaron una versión adaptada de Whisper, un modelo de inteligencia artificial especializado en reconocimiento de voz, para analizar esas vibraciones. De esta forma, lograron identificar partes de la conversación con un 60% de precisión.

La precisión puede mejorar con contexto

Aunque la tasa de acierto aún es baja, el equipo cree que este tipo de espionaje podría volverse más efectivo con la ayuda de información contextual.

Es decir, si el atacante tiene una idea general del tema de la conversación, podría completar fragmentos del audio captado de forma más precisa, según los autores de la investigación.

“De forma similar a cómo los lectores de labios pueden usar información limitada para interpretar conversaciones, los resultados de nuestro modelo, combinados con información contextual, nos permiten inferir fragmentos de una conversación telefónica a pocos metros de distancia”. Suryoday Basak, autor principal del estudio.

¿Qué tan real es esta amenaza?

Por ahora, este tipo de espionaje está en fase experimental y requiere condiciones muy específicas:

El radar debe estar ubicado a poca distancia del celular.

Se necesita equipamiento especializado para captar las vibraciones.

La interpretación depende de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Aun así, los investigadores advierten que con el avance de la tecnología y el acceso a herramientas más poderosas, esta técnica podría perfeccionarse y ser usada con fines maliciosos.

¿Qué buscan los investigadores con este estudio?

El objetivo principal del equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania no es alarmar, sino anticiparse a posibles ataques del futuro.

Al hacer público este descubrimiento, esperan que se desarrollen mecanismos de protección contra este tipo de espionaje antes de que sea explotado por ciberdelincuentes.

La investigación también destaca la creciente capacidad de la IA para interpretar señales no tradicionales. En este caso, no se trató de interceptar la voz directamente, sino de “leer” las vibraciones físicas del dispositivo causadas por la voz humana.