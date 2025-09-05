GENERANDO AUDIO...

La SSC-CDMX alertó del fraude “novias vistuales”. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México lanzó una advertencia a la población sobre una nueva modalidad de fraude sentimental conocida como “novias virtuales”, la cual se ha convertido en una amenaza real en plataformas de citas, redes sociales e incluso videojuegos.

¿De qué se trata el fraude “novias virtuales”?

De acuerdo con la Unidad de Policía Cibernética, esta práctica consiste en la creación de perfiles falsos para establecer vínculos afectivos con las víctimas. Los delincuentes simulan relaciones románticas para ganar confianza y, posteriormente, manipular a las personas para obtener dinero, datos personales o imágenes íntimas, lo que puede derivar en delitos como sextorsión, extorsión o robo de identidad, indicó la SSC-CDMX en un comunicado.

Las víctimas suelen ser personas emocionalmente vulnerables, adolescentes, adultos mayores o usuarios que buscan compañía en internet. Una vez establecida la “relación virtual”, los agresores utilizan técnicas de ingeniería social para acceder a información confidencial, cuentas personales o incluso lograr el control remoto de dispositivos electrónicos.

Entre los principales indicadores de alerta están los perfiles sospechosamente atractivos, cuentas recién creadas, con poca actividad o sin amigos en común, así como solicitudes de dinero o de contenido íntimo.

Ante esta situación, la SSC emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de engaños:

Desconfiar de perfiles perfectos o poco activos

No compartir información personal ni imágenes íntimas

Nunca enviar dinero a personas que solo se conocen en línea

Verificar la identidad de los contactos mediante videollamadas

Usar contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos

Configurar la privacidad de redes sociales adecuadamente

Consultar con alguien de confianza si se tienen dudas sobre una relación virtual

Reportar cualquier intento de fraude o perfil sospechoso

La Policía Cibernética pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5242 5100, ext. 5086 y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para denuncias o asesoría.

La dependencia subrayó que un solo descuido puede comprometer la seguridad digital. Por ello, exhortó a mantenerse alerta y no confiar ciegamente en vínculos formados en línea.

