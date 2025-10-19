Alertan sobre estafas en venta de boletos para Vive Latino y Pa’l Norte

GENERANDO AUDIO...

Eden Muñoz ofreció un concierto en la edición XXV del Festival Vive Latino

Kaspersky advirtió que los fans del Vive Latino y Pa’l Norte podrían ser víctimas de estafas y robo de datos si no toman precauciones al comprar boletos por internet. La empresa de ciberseguridad señaló que los ciberdelincuentes aprovechan la emoción por estos festivales para lanzar estafas mediante sitios falsos, perfiles engañosos en redes sociales y reventas irregulares.

Según datos compartidos por Kaspersky, el 27% de los mexicanos asistió a un concierto en el último año y más del 60% se entera de estos eventos a través de redes sociales, donde también circulan anuncios apócrifos, enlaces peligrosos y vendedores fraudulentos. La firma destacó que los periodos de preventa son momentos de alto riesgo, ya que es cuando los ataques se intensifican.

Aumentan estafas por boletos falsos en festivales masivos como el Vive Latino y Pa’l Norte

El entusiasmo por conseguir entradas para Vive Latino o Pa’l Norte impulsa a muchos usuarios a cometer prácticas de riesgo, como guardar sus datos bancarios en sitios de boletaje o comprar boletos en reventa a través de redes sociales. Ambas acciones, según Kaspersky, pueden exponer información personal y financiera.

La compañía reveló que uno de cada tres mexicanos ha sido víctima de fraude con tarjetas de crédito, lo que refuerza la importancia de tomar medidas de seguridad al comprar en línea. Sitios falsos o perfiles que imitan cuentas oficiales pueden engañar a los fans para robarles dinero o información sensible.

“Durante los periodos de preventa o lanzamiento de boletos, los ciberdelincuentes incrementan su actividad y se aprovechan del entusiasmo de los fans”, explicó María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en Kaspersky.

Y añadió que muchos criminales suplantan páginas oficiales de festivales como el Vive Latino y Pa’l Norte. También perfiles falsos para promover reventas engañosas o promociones inexistentes.

Manjarrez advirtió que la información robada puede ser vendida a grupos criminales y utilizada en otros fraudes. Por eso, recomendó a los usuarios revisar cuidadosamente la autenticidad de los sitios o personas antes de pagar o ingresar datos personales.

Consejos para evitar fraudes al comprar boletos en línea

Para proteger tus datos y tu dinero, Kaspersky sugirió seguir estas recomendaciones al momento de comprar entradas en línea para eventos como el Vive Latino y Pa’l Norte.

No guardes tus tarjetas en apps o sitios de boletaje. Usa un gestor de contraseñas para ingresarlas de forma segura.

Verifica que la página sea oficial. Debe tener un candado en la barra de direcciones y comenzar con “https”.

Activa alertas de compra en tu banco para detectar cargos sospechosos de inmediato.

Desconfía de promociones que lleguen por mensajes o redes sociales. Verifica siempre en fuentes oficiales.

Utiliza tarjetas digitales con CVV dinámico, que cambian con cada compra y reducen el riesgo de fraude.

Instala una solución de ciberseguridad como Kaspersky Premium, que protege tu identidad y tus pagos en línea.

Asistir al Vive Latino o Pa’l Norte, pero con seguridad digital

Vive Latino y Pa’l Norte son algunos de los festivales más populares de México, pero también representan oportunidades para que los delincuentes se aprovechen del entusiasmo de los fans.

“Comprar entradas de forma segura y con precaución puede marcar la diferencia entre disfrutar el evento o convertirse en víctima de una estafa”, concluyó la empresa de ciberseguridad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.