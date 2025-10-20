Amazon sufre caída a nivel global y afecta a apps: Mercado Libre, Fortnite y más

GENERANDO AUDIO...

Múltiples sitios web y aplicaciones experimentaron problemas debido a una interrupción a Amazon Web Services (AWS). Entre las apps que mostraron intermitencia este lunes 20 de octubre están Snapchat, Fortnite, Duolingo, Zoom y Roblox, de acuerdo con la plataforma de Downdetector.

El propio portal web precisó que el 65% de los fallos se presentaron en la región East-1; el sistema sigue presentando problemascon corte a las 08:34 horas (tiempo del centro de México) a pesar de que Amazon aseguró estar trabajando en el problema.

Los usuarios mexicanos reportaron las siguientes quejas en Downdetector:

“Amazon Web Services caído por completo”, escribió Pedro Ramírez

“Se acaba de caer (…) Amazon web services y eso hace que varios sitios dejen de funcionar”, reportó José David Reyes

Cabe destacar que la aplicación de Mercado Libre, plataforma de comercio en línea, también sufrió una caída este lunes producto del fallo en AWS, de acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales.

¿Qué apps se vieron afectadas por caída de Amazon Web Services?

Apps como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la madrugada debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.

La plataforma de reservas de alojamientos como Airbnb, la red comunitaria Reddit, videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars, se vieron afectadas en todo el mundo, según la agencia AFP.

El programa de inteligencia artificial Perplexity “no está disponible por el momento”, indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. “El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo”, añadió.

Downdetector, donde los internautas señalan si encuentran problemas para conectarse, dejó ver todas las plataformas que presentaron fallas durante la madrugada de este lunes en México:

Mercado Pago

Snapchat

Roblox

Pinterest

League of Legends

Reddit

Duolingo

Fortnite

A través de redes sociales, usuarios de todo el mundo compartieron las capturas de pantalla que muestran todas las plataformas, incluyendo los servicios de Amazon, que presentaron fallas a nivel global:

Algunas de las apps afectadas han comenzado a funcionar con normalidad, como las propias Amazon y Prime Video; sin embargo, otras plataformas como Mercado Libre siguen presentando fallas, según pudo comprobar un reportero de Unotv.com.

Al entrar a las app de compra en línea aparece el siguiente mensaje: “Estamos teniendo algunos problemas. Ya lo estamos revisando. Podemos avisarte apenas esté resuelto”.

¿Qué pasó con AWS?

Amazon Web Services confirmó el problema reportado por Downdetector durante la madrugada del lunes: “Podemos confirmar mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1”, según informó la cadena CNN.

La situación pareció reestablecerse, después de que Amazon Web Services Services indicara en su sitio web de mantenimiento que la mayoría de operaciones del servicio AWS funcionan actualmente con normalidad.

El problema relacionado con las DNS, sistemas del nombre de dominios de los sitios internet, “fue totalmente resuelto“, explicó el servicio, que prevé ralentizaciones en el sistema hasta que el incidente esté completamente solucionado.

A pesar de las dificultades que la caída de AWS provocó en los usuarios de todo el mundo, los usuarios de X (antes Twitter) no perdieron la oportunidad de compartir memes al respecto:

Filial de Amazon, Amazon Web Services es una plataforma informática a distancia que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Esta avería “pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia” de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo, según Junade Ali, experto en ciberseguridad del IET (Institution of Engineering and Technology) del Reino Unido.

El incidente plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las empresas “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”, añade el analista financiero británico Michael Hewson.