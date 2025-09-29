Amenazas digitales: ¿qué hacer ante estos casos que llegan por correo o redes sociales?

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo prevenir, y cómo actuar ante amenazas digitales? Foto: Getty

Estudiantes y autoridades educativas pueden ser víctimas de las amenazas digitales, como recientemente se vio en la Facultad de Química de la UNAM, donde incluso activaron las clases en línea.

Hace unos días, a través de email y redes sociales, la comunidad estudiantil en la máxima casa de estudios de nuestro país recibió mensajes alertándolos de supuestos ataques que podrían realizarse esta semana.

Según la información, la amenaza fue hacia la Facultad de Química, y se les hizo ver que presuntamente pasaría algo similar a los ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde Lex Ashton, alumno que atacó con una guadaña y donde su intención al parecer era atacar a seis personas.

Clases en línea en la Facultad de Química de la UNAM

Así, tras las amenazas digitales recientes, desde este lunes 29 de septiembre, las clases teóricas y de laboratorio de la Facultad de Química de la UNAM se tomarán en línea, anunció el plantel mediante un comunicado:

Asimismo, la institución académica resaltó que ya elaboró las actas de hechos con las que levantará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que se realice una investigación.

¿Qué hacer para evitar amenazas digitales?

Portal de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM compartió algunas medidas preventivas de seguridad en caso de recibir amenazas digitales:

En redes sociales hay que evitar aceptar solicitudes de desconocidos

Se debe procurar no publicar información de índole estrictamente personal

De ser posible, hay que evitar publicar datos y fotografías de familiares

Hay que pensar dos veces antes de escribir una publicación

Se debe comprobar la configuración de privacidad en cada una de las redes sociales y apps

¿Cómo actuar en caso de recibir amenazas digitales, por correo y redes sociales?

Mantener la calma y no tomar medidas impulsivas

Hacer del conocimiento de los hechos a personas de confianza, quienes además de servir de apoyo, podrían fungir como posibles testigos

Dar aviso de manera rápida y oportuna a las autoridades de la DGTIC

Si la amenaza pareciera inminente, hay que ponerse en un lugar seguro y dar aviso a las autoridades de la institución

Si la amenaza es en contra de algún amigo o familiar, y ésta parece inminente, hay que ponerse en contacto con ellos y explicarles la situación para permanecer seguros

En caso de una amenaza por red social es importante guardar las evidencias, sobre todo si viene de un usuario claramente identificable

Para guardar las evidencias de una amenaza, especialmente si son reiteradas, basta con hacer una captura de pantalla en el dispositivo o computadora

Si se opta por hacer la captura de pantalla, es vital que se realice inmediatamente después de leer la amenaza, ya que, de acuerdo con las instancias policiales, los autores suelen borrarlas

En el caso de mensajes de audio, se recomienda respaldarlos y/o grabarlos

Una manera apropiada de guardar las conversaciones en WhatsApp, es a través de las copias de seguridad

El afectado por las amenazas digitales también pueden poner la situación en conocimiento de la red social donde ha sido emitida

también pueden poner la situación en conocimiento de la red social donde ha sido emitida Una medida muy común y recomendada consiste en bloquear al usuario para evitar recibir mensajes nuevos

En caso necesario, la Unidad Jurídica, solicitará el apoyo de la Oficina de la Abogacía General, para interponer una denuncia ante la Fiscalía

Se debe evitar a toda costa el uso de violencia como medida de prevención ante una amenaza, pues se puede cambiar de víctimas a victimarios en instantes

Es importante señalar que, para que una denuncia sea procedente se debe contar con pruebas sólidas, por lo que se deben conservar grabaciones de audio, videos, fotografías o capturas de pantalla que reflejen la amenaza.