Gilberto Fragoso, experto en ciberseguridad, habla sobre las amenazas en redes sociales que se han desatado y cómo se deben tomar luego de lo ocurrido en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que no se deben tomar a la ligera, aunque pueden surgir de cuentas falsas o de grupos que buscan notoriedad. Aseguró que la Policía Cibernética es la única facultada para rastrear estas amenazas, nos detalla qué se debe hacer para iniciarlas.

Diversos planteles de la UNAM han tenido alertas de amenazas por mensajes que buscan crear miedo como ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en el plantel Escuela Nacional Preparatoria N° 8 “Miguel E. Schulz” UNAM, donde buscaron crear miedo a través de una amenaza escrita en un papel donde dijeron que iban a detonar un artefacto.

Amenazas generan alarma en la comunidad estudiantil

De acuerdo con el experto en ciberseguridad, aunque algunas amenazas no son reales, su sola difusión provoca miedo en alumnos, docentes y familias, obligando a la UNAM y al gobierno a tomar medidas preventivas. Lo ocurrido en Prepa 8 ejemplifica el impacto que estas situaciones pueden tener en la comunidad.

“El ataque en el CCH Sur no se había visto en décadas en México. Ante esto, cualquier amenaza debe atenderse con la mayor seriedad y apegarse a lo que definan las autoridades”, señaló.

Policía Cibernética debe resolver estas denuncias en redes sociales

El especialista subrayó que la Policía Cibernética es la única institución con facultades para rastrear el origen de una amenaza en redes sociales. Para ello se requiere denuncia formal, permisos jurídicos y personal especializado.

Afirmó que los padres pueden denunciar ante la Policía Cibernética si detectan que sus hijos participan en estos grupos. Aunque el proceso no es sencillo, sí es posible intervenir.

Recomendó que las familias mantengan una comunicación cercana con los jóvenes, entendiendo los espacios digitales en los que conviven.

Para realizar reportes y solicitar apoyo a la Policía Cibernética, puedes comunícate al:

55 5242 5100 ext. 5086

También puedes escribir al correo electrónico:

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Grupos en redes sociales, un riesgo latente

Gilberto advirtió que ciertos grupos en línea, como los denominados incels (abreviatura de “célibes involuntarios”), promueven mensajes misóginos y violentos.

Aunque las redes sociales tienen políticas contra el discurso de odio, muchos términos en español aún no están contemplados en sus filtros, lo que facilita la circulación de mensajes nocivos.

“Existe una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el mensaje de odio. Esto puede ser aprovechado por estos grupos para difundir violencia”, explicó.

Necesidad de regulación y protección digital

Gilberto consideró necesario que, así como se implementó la Ley Olimpia para proteger la intimidad en redes, se desarrollen nuevos marcos normativos que contemplen los problemas actuales de la cultura digital mexicana.

“Se debe proteger a los jóvenes en su vida digital, sobre todo en las universidades públicas, donde estos riesgos se han vuelto más evidentes”, afirmó.

FES Cuautitlán informa de amenaza

La más reciente alerta emitida fue en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de acuerdo con un comunicado de la UNAM, a través de redes sociales se difundió una presunta amenaza de bomba en instalaciones del Campo Cuatro.

Los cuerpos de seguridad universitarios actuaron acordes a los protocolos de actuación y anunciaron que hasta el momento no se ha encontrado ningún artefacto explosivo para tranquilidad de la comunidad. De manera preventiva quedaron suspendidas las actividades hasta nuevo aviso, en lo que se realizan actividades exhaustivas de revisión.

Recordaron a toda la comunidad universitaria mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores que puedan causar miedo o alarma.