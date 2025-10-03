GENERANDO AUDIO...

Apple toma aciones contra apps de ICE en EE.UU. – Fotos: Reuters

Apple eliminó de su App Store a ICEBlock y otras apps que permiten alertar a personas cercanas sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su zona. Esta decisión se tomó luego de una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.), según el portal CNN.

El presidente Donald Trump ha criticado estas aplicaciones durante meses, argumentando que representan una amenaza para los agentes del ICE. Hasta el momento, el mandatario estadounidense no ha emitido declaraciones al respecto de la eliminación de estas plataformas.

ICEBlock se va de la App Store de Apple: ¿por qué?

Apple envió un correo electrónico a Joshua Aaron, creador de ICEBlock, en el que declaró que “tras una reevaluación”, se determinó que la aplicación no cumple con las directrices de su tienda de apps.

En este sentido, la empresa de Silicon Valley propicia contenido “objetable, difamatorio, discriminatorio o malintencionado”, según una copia del mensaje retomada por la propia CNN.

“Su propósito es proporcionar información de ubicación sobre agentes del orden que puede utilizarse para perjudicar a dichos agentes, ya sea individualmente o en grupo”, afirma el correo electrónico.

El propio Joshua Aaron afirmó en el pasado que ICEBlock fue diseñada para ayudar a las personas a evitar el contacto con agentes del ICE.

Por su parte, Kash Patel director del FBI, declaró en septiembre que un hombre que disparó contra un oficial local del ICE en Dallas, Texas, planeó el ataque durante semanas usando aplicaciones que rastreaban agentes del Servicio de Inmigración.

Todd Lyons, director interino del ICE, declaró en junio: “Una aplicación que permite a cualquiera determinar su ubicación es como invitar a la violencia contra ellos”.

Estas apps “cruzaron la línea”, según el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia se refirió a una declaración de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, en la que afirmaba que ICEBlock y aplicaciones similares habían “cruzado la línea”.

“ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes del ICE simplemente por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, declaró Bondi en el comunicado retomado por CNN.

ICEBlock y aplicaciones similares han estado disponibles en la tienda de aplicaciones de Apple desde la primavera, según la cadena estadounidense.

Apple emite comunicado sobre eliminación de apps

Apple indicó, en un comunicado reportado por Fox News Digital, que la compañía eliminó las aplicaciones el jueves tras comunicarse con las fuerzas del orden.

“Creamos la App Store para que fuera un lugar seguro y confiable para descubrir aplicaciones”. Apple

“Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con aplicaciones similares, de la App Store“, señaló en el comunicado.

La compañía no citó específicamente a ICE ni al DHS, pero Bondi declaró a Fox que el Departamento de Justicia contactó a Apple para “exigir” que la compañía eliminara las aplicaciones.

Joshua Aaron responde a eliminación de ICE Block

En una declaración a CNN este viernes, Joshua Aaron dijo estar “increíblemente decepcionado por las acciones de Apple de hoy” y calificó de falsa la afirmación de que ICEBlock fue diseñada para perjudicar a los agentes del orden.

“Esta es una expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Estamos decididos a combatirla con todas nuestras fuerzas”. Joshua Aaron

“Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros vecinos del terror que esta administración continúa infligiendo a la gente de esta nación”, declaró el viernes.

Cabe destacar que, cuando los usuarios registran un avistamiento en la aplicación ICEBlock, esta advierte: “Tenga en cuenta que el uso de esta aplicación es solo para fines informativos y de notificación. No debe utilizarse para incitar a la violencia ni interferir con la aplicación de la ley”. “

La aplicación tenía más de un millón de usuarios antes de su eliminación y solo estaba disponible en iOS de Apple, ya que Aaron había declarado previamente que no podía garantizar el anonimato de los usuarios de Android.

El Gobierno de Estados Unidos criticó este tipo de aplicaciones

La Casa Blanca criticó en repetidas ocasiones las aplicaciones y la cobertura mediática que se les ha dado.

CNN informó que Donald Trump había amenazado a Apple con fuertes aranceles por fabricar su iPhone en el extranjero, pero Tim Cook calmó las tensiones al anunciar inversiones en manufactura en Estados Unidos.

Desde entonces, Trump ha limitado el daño potencial a Apple tras eximir ciertos productos electrónicos de aranceles tras las promesas de Cook. No obstante, la factura arancelaria de la compañía ha rondado los mil millones de dólares por trimestre.

En junio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a CNN, afirmando en una rueda de prensa que era “inaceptable que una importante cadena promoviera una aplicación que incita a la violencia contra las fuerzas del orden que intentan mantener la seguridad de nuestro país”.

En un comunicado emitido en ese momento, CNN negó estar promocionando la aplicación. “Esta aplicación está disponible públicamente para cualquier usuario de iPhone que desee descargarla”, declaró un portavoz de la cadena estadounidense.