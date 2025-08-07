Apple, en la mira por los aranceles a chips

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump quiere que los chips se fabriquen en Estados Unidos. Foto: GettyImage

En jueves de tecnología en “A las nueve con Uno” con Pablo Valdés, Emilio Saldaña “Pizu”, abordó el tema de la imposición de aranceles del 100% a los chips que no fueron fabricados en Estados Unidos y lo que representa esto en dicha industria.

Pizu explicó que, aunque el objetivo oficial es impulsar la manufactura tecnológica en Estados Unidos, Trump tiene un interés particular en la producción de chips vinculados a la inteligencia artificial y en que Apple fabrique sus dispositivos dentro del país. El mandatario busca que productos como el iPhone, que actualmente dicen “Made in China”, lleven la etiqueta “Made in USA”.

El anuncio se hizo con el CEO de Apple, Tim Cook, presente y minutos después, la compañía confirmó una inversión de 100 mil millones de dólares para proyectos en Estados Unidos, que incluyen no solo la producción de chips, sino también la extracción y procesamiento de minerales raros necesarios para fabricarlos.

“Fue como si Trump tuviera la pistola en la cabeza de Apple: primero el anuncio del arancel y luego la inversión para evitarlo”, ironizó Pizu.

El efecto en precios y mercados

Según el analista, de no haberse comprometido Apple a invertir, los precios de sus productos habrían aumentado de manera significativa, afectando especialmente a los iPhones, que ya tienen un precio superior al de gran parte de la competencia.

La compañía había trasladado parte de su producción de China a India para reducir costos arancelarios, pero con esta nueva medida, Trump acorrala esa estrategia y obliga a canalizar inversiones directamente en Estados Unidos.

Aunque algunos podrían ver esta presión como un impulso al liderazgo tecnológico estadounidense frente a China y Europa, Pizu advierte que el método es cuestionable: “La amenaza para las tecnológicas es clara: o inviertes en Estados Unidos o encareces tus productos, reduciendo tu éxito en el mercado”.

Semiconductores: la pieza clave

En su explicación, Pizu recordó que los semiconductores son materiales, como el silicio, que conducen electricidad de forma controlada y funcionan como compuertas para ejecutar órdenes dentro de dispositivos electrónicos. Son esenciales para fabricar microprocesadores, el “cerebro” de cualquier aparato moderno.

La medida de Trump también impactará a la industria automotriz, especialmente a los autos eléctricos, que integran un alto número de chips. “Durante la pandemia, cuando hubo escasez de semiconductores, algunos autos se entregaban sin funciones como conexión Bluetooth, usando radios antiguos, porque no había chips disponibles”, ejemplificó.

Una jugada con consecuencias para todos

El arancel del 100% no solo afecta a las grandes tecnológicas, sino que podría tener un efecto en cadena sobre el precio de productos que dependen de chips importados. Desde los aparatos más simples hasta los sistemas más avanzados de inteligencia artificial, todos podrían encarecerse si las empresas no trasladan su producción a Estados Unidos o absorben el costo extra.