Así es el iPhone 17 Pro, el más potente a la fecha

Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 17 durante el Apple Event de este martes 9 de septiembre. Además, se dio a conocer el más reciente integrante de la familia de celulares: el iPhone Air, un smartphone mucho más delgado y ligero con el que la marca de la manzana pretende competir con el Samsung Galaxy S25 Edge.

Los precios del iPhone 17, que incluye la gama Pro y Pro Max, van de los 19,999 hasta los 50,999 pesos mexicanos, de acuerdo con la página oficial de Apple, en donde se venderán estos dispositivos desde el 19 de septiembre; la preventa comenzará el 12 de septiembre.

Conoce los nuevos iPhone 17, Pro y Pro Max

iPhone 17

El iPhone 17, anunciado este martes en el Apple Event 2025, llegará al mercado mexicano con una pantalla de 6.3 pulgadas y funciones de ProMotion, lo cual hace más eficiente la interacción en conjunto con una tasa de refresco de 120 Hz.

Además, el usuario puede ver la pantalla en cualquier momento y lugar gracias a su pantalla con brillo de 3 mil nits, lo cual hace que el Liquid Glass del iOS 26 se vea aún más brillante y a prueba de reflejos.

Por otro lado, se dio a conocer este 9 de septiembre que dicho smartphone viene incorporado con Ceramic Shield 2, un cristal que lo hace tres veces más resistente a caídas y rasguños.

El iPhone 17 viene incorporado con el chip A19, lo cual es fundamental para soportar las funciones de Apple Intelligence y gaming. La IA de Apple ofrece funciones impulsadas con iOS 26 como:

Visual Intelligence para detectar objetos en la pantalla

Live Translation para traducir mensajes y texto en la pantalla

Protección de seguridad

Su batería está diseñada para durar todo el día y soportar más de ocho horas de reproducción de video con respecto al iPhone 16. Apple anunció que tiene una capacidad de carga al 50% en 20 minutos.

Imagen: Apple

En cuanto a la fotografía, tiene una cámara principal de 48MP y un telefoto de 2x. De esta manera, se pretende garantizar y una mejora Ultra Wide pensada para mejorar la calidad al capturar detalles.

El iPhone 17 también tiene una cámara frontal con Center Stage, es decir, una función que brinda más pixels y estabilización al momento de tomar videos en movimiento, lo cual posiciona el rostro del usuario siempre en el centro.

Imagen: Apple

Su sensor es el doble de grande que en el modelo anterior, por lo que mejora la resolución de fotos en cuatro tamaños diferentes, no solo en pantalla vertical.

Si más personas se agregan a la toma, el tamaño pasa de vertical a cuadrado u horizontal. Las fotos salen en una resolución de 18MP.

iPhone 17 Pro y Pro Max

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max cuentan con diseños y funciones tan parecidas que se presentó a ambos dispositivos en uno durante el Apple Event 2025.

Los dispositivos más avanzados de Apple regresan al aluminio en su interior y están diseñados para soportar la batería más grande en la historia de este celular con un nuevo panel de cámaras y batería más grande de lo habitual.

También se presumió que debe resistir cualquier tipo de impacto con otras superficies. En el interior, cuenta con una cámara de vapor que dispersa el calor a o largo de todo el interior de aluminio.

Imagen: Apple

Su panel de cámaras viene en un “plateau” que aloja la batería y antenas que lo convierte en el iPhone más potente hasta el momento, gracias al chip A19 Pro.

Esto mejora el performance del iPhone 17 Pro y Pro Max hasta un 40% en gaming, fotos y funciones de inteligencia artificial.

En cuanto a duración, tiene un cristal de Ceramic Shield en la parte trasera del dispositivo, lo que lo hace cuatro veces más resistente a impactos que el 16 Pro; en la parte frontal, tiene el Ceramic Shield 2.

Al reducir el tamaño del panel de SIM para incorporar eSIM, se incorporó una batería más grande y permite hasta casi 40 horas de reproducción de video.

También tiene su cámara frontal de 18MP y tres cámaras traseras de 48MP, lo cual permite un zoom más potente que en sus modelos anteriores.

El telefoto provee de un rango más largo y cuenta con una función ideal para fotos de paisajes, freezing y fotos en la oscuridad.

El sistema de fusión de telefoto permite ver una imagen con ocho grados de profundidad para ver más detalles.

Imagen: Apple

El iPhone 17 Pro toma videos de calidad profesional y en el Apple Event se presumió que el evento se estaba capturando con este dispositivo.

La función ProRes RAW captura toda la información del sensor y se aplica en postproducción, con lo que sus videos salen con estándares de cine. El Genlock sincroniza los videos para creadores de contenido para brindar transiciones nítidas.

El iPhone 17 Pro vendrá acompañado con una funda resistente y fundas transparentes, así como la correa que también se anunció para iPhone Air.

Precios y fechas de lanzamiento de estos celulares en México

iPhone 17 256GB: Desde $19,999.00

Desde $19,999.00 512GB: Desde $24,999.00

Desde $24,999.00 Fecha de lanzamiento en México: 19 de septiembre Preventa empieza el 12 de septiembre a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México)

19 de septiembre ¿Dónde comprarlo? En la tienda oficial de Apple, a través de este link Imagen: Apple

iPhone 17 Pro 256GB: Desde $28,499.00

Desde $28,499.00 512GB: Desde $33,499.00

Desde $33,499.00 1TB: Desde $38,499.00

Desde $38,499.00 Fecha de lanzamiento en México: 19 de septiembre Preventa empieza el 12 de septiembre a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México)

19 de septiembre ¿Dónde comprarlo? En la tienda oficial de Apple, a través de este link Imagen: Apple

iPhone 17 Pro Max 256GB: Desde $30,999.00

Desde $30,999.00 512GB: Desde $35,999.00

Desde $35,999.00 1TB: Desde $40,999.00

Desde $40,999.00 2TB: Desde $50,999.00

Desde $50,999.00 Fecha de lanzamiento en México: 19 de septiembre Preventa empieza el 12 de septiembre a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México)

19 de septiembre ¿Dónde comprarlo? En la tienda oficial de Apple, a través de este link Imagen: Apple

Conoce el iPhone Air

El nuevo iPhone Air es más delgado que el dedo índice de los ponentes del Apple Event, en donde se destacó que está hecho con titanio, lo cual no deja de hacerlo ligero.

Además, se garantizó que es el diseño más resistente de iPhone a pesar de su tamaño. Una de las partes más destacadas es su panel de cámaras, inédito en este tipo de celulares.

“Es el iPhone más potente, con funciones Pro”, se dijo este martes.

Este dispositivo mide 5.6 mm de grosor y tiene isla dinámica y un brillo de 3 mil nits con la misma resistencia de Ceramic Shield del iPhone convencional. Es cuatro veces más resistente a ruptura del cristal.

Tiene espacio para dos cámaras (una frontal y una trasera) y bocina; además, se presumió como el iPhone más resistente gracias a su refuerzo de titanio.

El chip A19 Pro permite que el iPhone Air pueda soportar las funciones diarias, incluyendo las de IA, a pesar de su diseño extremadamente ligero.

Imagen: Apple

“El iPhone Air es el más eficiente en rendimiento que hemos hecho”, señaló Apple este martes 9 de septiembre.

En cuanto a cámara, tiene una sola cámara de 48MP con sistema de fusión, lo cual facilita un mejor balance de colores y tiene un sensor de estabilización ópitca.

Además, graba en 4K y tiene un telefoto de 2x. Incluye un control de enfoque y diversos estilos fotográficos que mejora el contraste.

La cámara frontal responde a las mismas funciones de adaptación del cuadro que se mostraron en el iPhone 17.

Imagen: Apple

Su novedad es que tiene la capacidad de grabar en frontal y trasera, permitiendo hacer zoom. El iPhone Air también trae capacidad de eSIM con una cobertura global.

La batería de este celular mejora gracias a una función de iOS 26 que permite detectar cuando se desgasta y está diseñada para resistir todo un día.

En cuanto accesorios, se anunció una nueva MagSafe Battery y resiste 40 horas de reproducción de video. También se anunciaron dos carcasas y una correa para llevarlo a todos lados.

Precio y fecha de lanzamiento de este celular en México

iPhone Air 256GB: Desde $25,999.00

Desde $25,999.00 512GB: Desde$30,999.00

Desde$30,999.00 1TB: Desde $35,999.00

Desde $35,999.00 Fecha de lanzamiento en México: 19 de septiembre Preventa empieza el 12 de septiembre a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México)

19 de septiembre ¿Dónde comprarlo? En la tienda oficial de Apple, a través de este link Imagen: Apple

Otros anuncios del Apple Event de septiembre

AirPods 3

Los AirPods 3 tienen una cancelación de audio activo que mejora al doble la capacidad del modelo anterior, según se dijo en el Apple Event.

También tienen la capacidad de reducir los sonidos del ambiente, aunque también ofrecen la función de traducción en vivo, impulsada por Apple Intelligence.

Al usar los audífonos inalámbricos, cada voz que suene en el ambiente será traducida en tiempo real. En comunicación con el iPhone, mostrará una traducción de la respuesta del propio usuario.

Estos AirPods Pro también cambiaron su forma para que se adapte a la forma de los oídos de los usuarios de manera universal. Ahora son más pequeños, con cinco tamaños diferentes, y adaptados a la anatomía del oído humano.

También tienen la certificación IP57 que los hace resistentes a líquidos, es decir, se pueden usar al hacer ejercicio.

En cuanto a la experiencia fitness, los AirPods 3 ahora funcionan como dispositivo de salud y ofrecen lo siguiente:

Un sensor cardíaco que obtienen datos de salud al usarlos

Te brinda rutinas de ejercicios y datos ofrecidos por los audífonos

Ofrece actualizaciones en tiempo real a través de los auriculares

Finalmente, ofrecen ocho horas de rendimiento con una sola carga y 10 horas de transparencia con una sola carga.

Apple Watch Series 11

El apple Watch Series 11 tiene una pantalla ultra resistente que resiste al doble los rasguños con respecto a su antecesor.

Este reloj ahora incluye conexión 5G para tener más cobertura y viene con watchOS26 con nuevos diseños de protección de pantalla y nuevos diseños de reloj.

También tiene nuevas maneras de comprender las necesidades de salud, como al momento de detectar hipertensión, según se dijo en el Apple Event.

Este Watch puede advertir de posible hipertensión al analizar la presión cardíaca. Después de 30 días de análisis, puede establecer un prediagnóstico adecuado.

Este reloj también ayuda a entender la calidad del sueño y establecer un informe de los factores que podrían impedir un sueño correcto. De esta manera, se podrán mejorar. Los datos se pueden ver en el Apple Watch 11 o en el iPhone.

En cuanto a la batería, tiene 24 horas de vida para que funcione todo el día y está hecho de titanio reciclado, además de tener nuevas bandas de Nike.

Apple Watch SE 3

El Apple Watch SE 3 contiene el chip S10 que permite ver la hora sin activar el reloj y se puede controlar con los gestos sencillos de mano.

También ofrece detección de caídas y choques, además de una evaluación de temperatura y ovulación.

El Apple Watch SE3 notificará directamente si algo no está bien. Por otro lado, puede reproducir música como si fuera una bocina, según se dijo en el Apple Event.

Tiene una vida de batería de ocho horas y una función de carga rápida. Una carga de 15 minutos puede rendir para ocho horas.

Apple Watch Ultra

El Apple Watch Ultra ofrece una capacidad de lectura avanzada que se puede ver en cualquier ambiente, con el display más grande de la marca al momento. Además, obtiene nuevas funciones de brújula.

Además, ofrece una voz que inspira a los corredores en su rutina en más ambientes gracias a su conexión 5G.

También usa 800 satélites para localizar el dispositivo en cualquier región, lo que refuerza la conexión de “Satellite SOS”.

Su batería dura 42 horas y su cubierta usa titanio reciclado. Asimismo, se anunciaron nuevas bandas de diferentes materiales.