Protoclone, un robot muy realista de aspecto musculoso | Instagram (@clonerobotics)

Protoclone es el primer androide musculoesquelético bípedo del mundo, creado por la empresa Clone Robotics. Se trata de un ser humano sintético, sin rostro y anatómicamente preciso, con más de 200 grados de libertad, más de 1000 miofibras y 500 sensores.

Así es el (inquietante) asepecto de Protoclone

A través de sus redes sociales, Clone Robotics ha compartido diversos aspectos de su androide Protoclone, al cual se le ven los músculos y el esqueleto. El pasado miércoles 19 de febrero, se publicó un video en el que se le ve colgado y moviendo sus extremidades en el aire.

Los usuarios de Instagram se mostraron asustados e inquietos por la apariencia de este robot. “Esto es bastante aterrador“, escribió el usuario identificado como ‘the_confused_one_13’.

“Combustible para pesadillas“, “no me gusta esto… no me gusta nada”, “esto es muy espeluznante, felicitaciones” y “ok, esto se está poniendo aterrador“, fueron algunos de los comentarios de los internautas en el video.

Previo al polémico video de Clone Robotics, la empresa también compartió imágenes de Protoclone realizando actividades humanas como cortando verduras en una cocina.

Aunque la mayoría de los usuarios se mostró escéptica e insegura con los primeros bocetos de este “clon robótico“, otras personas destacaron el avance de la compañía robótica en este prototipo.

¿Qué es capaz de hacer este robot humanoide?

Protoclone está pensado para ser el primer robot que camina de manera natural, según explica Clone Robotics a través de su portal oficial.

Además, tiene una fuerza equivalente a la humana, también en los dedos, lo que le permite sujetar objetos como taladros, según se muestra en una imagen.

Aunque la compañía tecnológica no ha ofrecido mayores detalles, también precisó que cualquier actividad que el propietario haga una vez, el robot podrá replicarla desde ese momento.

Otras características de Protoclone

Protoclone no sólo tiene un aspecto humanoide, sino que es suave, pues está hecho con un efector de cuerpo blando que lo vuelve tan suave como un animal de peluche.

Además, tiene un diseño biomórfico. “Sacado directamente de la ciencia ficción”, señala Clone Robotics. Cabe destacar que los usuarios de Instagram reconocieron que parecía un diseño de “Westworld“, serie de ciencia ficción.

Para que camine con rapidez, contiene miofibras que se contraen más rápido que las fibras musculares esqueléticas humanas. Por otro lado, la compañía describe a su creación como un “androide de peso pluma” que, gracias a su ligereza, no daña el suelo.

El robot Protoclone también es inteligente gracias a su GPU de NVIDIA, limpio al estar potenciado únicamente con agua y electricidad; y rudo, pues está pensado para durar mucho tiempo.

¿Cómo se conforma este robot humanoide?

Protoclone está conformado por un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema nervioso y, finalmente, un sistema vascular, lo que le da su apariencia prácticamente humana.

La tecnología potencia sus músculos artificiales, animando un esqueleto real. Sus unidades de músculo-tendón eliminan las fallas de los tendones. También logra cualidades similares a las de los músculos de los mamíferos, contrayéndose en menos de 50 metros y un kilogramo de fuerza por cada fibra de 3 gramos.

El esqueleto del clon incluye 206 huesos con algunas fusiones, articulaciones completas con ligamentos artificiales y tejidos conectivos. Su diseño permite un alto grado de articulación y relaciones músculo-articulación complejas. El torso solo tiene 164 grados de libertad.

El sistema nervioso permite el control neural instantáneo de las válvulas y los músculos utilizando retroalimentación propioceptiva y visual. Cuenta con 4 cámaras de profundidad, 70 sensores inerciales y 320 sensores de presión.

Las placas de control y la fusión de sensores están ubicadas a lo largo de las vértebras, con microcontroladores que se comunican con la GPU NVIDIA Jetson Thor.

El sistema vascular es un sofisticado sistema hidráulico con una bomba eléctrica de 500 W, tan compacta como un corazón humano, capaz de bombear fluido a un ritmo de 40 litros por minuto estándar (SLPM) y una presión de 100 psi (libras por pulgada).