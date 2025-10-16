GENERANDO AUDIO...

Flood Hub te ayuda a prever inundaciones. FOTO: Cuartoscuro|Ilustrativa

Las inundaciones y lluvias han causado estragos en México en los últimos meses y han dejado su huella con afectaciones en viviendas y vialidades principales. El pronóstico de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) indica que la temporada concluirá el 30 de noviembre de 2025. Conoce el mapa Flood Hub de Google para que prevenir riegos por inundaciones.

Esta herramienta muestra zonas de riesgo de inundación y desborde de ríos, así como aquellas que han sido más afectadas. La prevención en temporada de lluvias puede marcar la diferencia en momentos de contingencia.

¿Qué muestra el mapa de Google sobre las inundaciones?

FOTO: Captura Flood Hub

El mapa Flood Hub es un recurso visual que presenta inundaciones fluviales, tendencias de agua y zonas afectadas. Además, emite alertas en tiempo real sobre posibles eventos de este tipo.

La probabilidad de inundaciones se clasifica mediante tres tipos de alerta:

Probabilidad muy alta : azul oscuro

: Probabilidad alta : azul medio

: Probabilidad moderada: azul claro

Tomar en cuenta estos niveles puede salvar a la población de un potencial desastre. Para acceder al mapa haz clic en el siguiente enlace:

Pronóstico de lluvias en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves 16 de octubre que se esperan desde chubascos hasta lluvias intensas en el sureste de México, al menos hasta el sábado 18 de octubre, con mayor afectación en Chiapas y Oaxaca.

Historial de inundaciones y alertas por ríos

En el mapa de Google Flood Hub, se puede identificar un semáforo de alerta de ríos, dividido de la siguiente forma:

Nivel extremo : rojo intenso

: De peligro : rojo

: Nivel de advertencia : amarillo

: Sin datos : gris

: Nivel normal: verde

Además, se muestra el historial de zonas con más inundaciones:

Inundaciones el 5% del tiempo : morado

: Inundaciones el 1% del tiempo : lila

: Inundaciones el 0.5% del tiempo: violeta

Pronóstico del fin de semana: lluvias en gran parte del país

Las lluvias continuarán en gran parte de México durante el fin de semana, según el SMN.

Viernes

Lluvias intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (regiones fronterizas, Sierra y Soconusco)

: Chiapas (regiones fronterizas, Sierra y Soconusco) Muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

: Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo Fuertes (25 a 50 mm) : Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Tlaxcala

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Tlaxcala Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México

Sábado

Lluvias intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (Sierra y Soconusco)

: Chiapas (Sierra y Soconusco) Muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

: Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo Fuertes (25 a 50 mm) : Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco

: Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco Chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán

: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo

Domingo

Lluvias intensas (75 a 150 mm) : Chiapas

: Chiapas Muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo Fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Yucatán

: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Yucatán Chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México

: Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Los pronósticos son precisos, por lo que la población debe atender las recomendaciones oficiales y mantenerse informada para evitar verse afectada por inundaciones que pongan en riesgo su seguridad o patrimonio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continúan aplicando el Plan DN-III-E en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, para atender a la población afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Utiliza las herramientas disponibles, como Google Flood Hub, para anticipar posibles riesgos y actuar a tiempo.