Modo Avión en tu celular hace más de lo que te imaginas. FOTO: Getty Images

Cargar el celular en modo avión puede ser una alternativa que te ayude a obtener una carga más rápida y sencilla. Te explicamos por qué sucede y qué efectos tiene activar este modo en tu smartphone.

Aunque no se carga como arte de magia, te aseguramos que te será de gran ayuda si necesitas una buena carga y tienes poco tiempo para obtener energía en tu móvil.

¿Cargar el celular en Modo Avión realmente es más rápido?

Es un hecho que el teléfono se carga más rápido con el Modo Avión activado, ya que este modo desactiva las redes inalámbricas. Al no mantener funciones como Wi-Fi, Bluetooth o datos móviles, el dispositivo reduce el consumo energético en tiempo real, lo que permite que la batería se recargue en menos tiempo.

Además, al suspender estas conexiones, el celular conserva mejor la batería y reduce las distracciones, pues no recibe notificaciones ni llamadas durante el proceso.

Incluso si realizas una carga normal, activar el Modo Avión acelera el proceso, comparado con tenerlo desactivado.

El sitio oficial de Apple recomienda esta función para maximizar la vida útil del teléfono y de la batería:

“Puedes optimizar la duración de la batería activando el Modo Avión. Abre el Centro de control y pulsa el icono del Modo Avión. Ten en cuenta que no puedes hacer ni recibir llamadas mientras estés en Modo Avión”, señala la empresa en su página oficial.

Consejos para cargar el celular más rápido

Además de usar el Modo Avión, considera estas recomendaciones para mejorar la eficiencia de carga:

Utiliza siempre el cargador original

Evita usar el dispositivo mientras carga

Mantén el smartphone en un ambiente fresco para evitar el sobrecalentamiento

¿Qué hace el Modo Avión?

El Modo Avión está presente en varios dispositivos electrónicos, como wearables, videoconsolas y tablets. Al activarlo, se deshabilitan temporalmente las siguientes funciones:

Enlaces de llamadas

Mensajes de texto

Datos móviles

Bluetooth

Wi-Fi

GPS (en algunos modelos)

El portal especializado Wired explica que este modo también se utiliza cuando se busca reducir interferencias por múltiples conexiones inalámbricas. Además, destaca que ayuda al ahorro de batería, ya que limita los procesos activos del dispositivo.

Cómo activar el Modo Avión

En Android:

Desliza hacia abajo el panel superior para abrir el Centro de Control Toca el ícono del avión o el botón con la leyenda “Modo Avión”

En iOS: