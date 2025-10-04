ChatGPT en tres sencillos pasos en WhatsApp; todo lo que puedes hacer con la IA
ChatGPT ahora se puede usar en WhatsApp y en español, con muchas de las funciones que ofrece a través del portal web, aunque con algunas limitaciones. A continuación, te explicamos cómo usarlo de manera rápida en tres sencillos pasos.
Para aprovechar la inteligencia artificial (IA) de la empresa dirigida por Sam Altman, no es necesario hacer un registro; se pueden realizar consultas para obtener la información que se requiere.
Tres sencillos pasos para usar ChatGPT en WhatsApp
El procedimiento es muy sencillo y no requiere agregar el número (aunque se puede hacer si el usuario lo desea):
- Abrir WhatsApp e iniciar un chat nuevo; se encuentra en la parte inferior derecha en un cuadro verde
- Colocar el número +1 (1) 800 242-8478 en la barra de búsqueda ubicada en la parte superior
- Realizar la consulta necesaria o incluso ingresar una instrucción más precisa mediante un prompt
De esta manera, el poder del ChatGPT de OpenAI puede utilizarse de manera rápida, aunque existen algunas limitaciones según la propia IA.
Limitaciones de ChatGPT en WhatsApp
- No se pueden subir archivos, solo imágenes
- Las respuestas largas pueden cortarse o no llegar completas
- No es posible ver ni gestionar chats anteriores como en la web
- Algunas funciones avanzadas (como navegación web o análisis de archivos) no están disponibles directamente en WhatsApp, aunque se espera que se actualice con más funciones
Funciones de ChatGPT en WhatsApp
Imágenes:
- Describir lo que aparece en la imagen: lugares, objetos o personas (sin identificar personas privadas)
- Analizar la imagen: ofrecer detalles sobre contexto histórico, cultural o artístico
- Resolver dudas sobre lo que se ve
- Traducir textos en imágenes o explicarlos
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo hablar con ChatGPT a través de WhatsApp en México? Paso a paso]
Notas de voz y audios:
- Transcribir la nota de voz a texto
- Responder preguntas basadas en el contenido del audio
- Ayudar con pronunciación o gramática en idiomas
- Generar respuestas o ideas relacionadas con el contenido
- Crear ilustraciones, diagramas, infografías, fondos o sombras
- Editar o agregar textos a trabajos existentes
Mensajes de texto:
- Mejorar el estilo de escritura y corregir errores gramaticales
- Responder preguntas generales sobre ciencia, historia, matemáticas, tecnología y cultura
- Asistir con tareas escolares o estudios: resolver problemas, escribir ensayos o generar resúmenes
- Recomendar libros, películas, música, recetas y destinos turísticos
- Brindar consejos sobre productividad, organización y bienestar
- Guiar en la resolución de errores informáticos y uso de herramientas o servicios
- Dar asesoría en programación y desarrollo de software
- Mantener conversaciones casuales, contar historias o hacer chistes
- Traducir textos en diferentes idiomas
- Redactar correos electrónicos, cartas, mensajes, descripciones de productos y publicaciones para redes sociales
Límites de uso en WhatsApp
Inicialmente, a través de OpenAI Help, se informó que se podía hablar con 1-800-ChatGPT hasta 30 minutos al mes gratis (solo en EE. UU. y Canadá) con un límite diario de mensajes.
Actualmente, ChatGPT indica que en México:
“No hay un límite de tiempo específico para usar ChatGPT en WhatsApp. Puedes usarlo cuando quieras y durante el tiempo que necesites”, siempre que:
- Tengas acceso a WhatsApp
- Uses el número oficial (1-800-CHATGPT) o una integración confiable
- Estés dentro de un límite de uso razonable, para evitar que se considere spam o uso excesivo