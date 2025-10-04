GENERANDO AUDIO...

ChatGPT en WhatsApp es de fácil uso. FOTO: Getty Images

ChatGPT ahora se puede usar en WhatsApp y en español, con muchas de las funciones que ofrece a través del portal web, aunque con algunas limitaciones. A continuación, te explicamos cómo usarlo de manera rápida en tres sencillos pasos.

Para aprovechar la inteligencia artificial (IA) de la empresa dirigida por Sam Altman, no es necesario hacer un registro; se pueden realizar consultas para obtener la información que se requiere.

Tres sencillos pasos para usar ChatGPT en WhatsApp

El procedimiento es muy sencillo y no requiere agregar el número (aunque se puede hacer si el usuario lo desea):

Abrir WhatsApp e iniciar un chat nuevo; se encuentra en la parte inferior derecha en un cuadro verde Colocar el número +1 (1) 800 242-8478 en la barra de búsqueda ubicada en la parte superior Realizar la consulta necesaria o incluso ingresar una instrucción más precisa mediante un prompt

De esta manera, el poder del ChatGPT de OpenAI puede utilizarse de manera rápida, aunque existen algunas limitaciones según la propia IA.

Limitaciones de ChatGPT en WhatsApp

No se pueden subir archivos, solo imágenes

Las respuestas largas pueden cortarse o no llegar completas

No es posible ver ni gestionar chats anteriores como en la web

Algunas funciones avanzadas (como navegación web o análisis de archivos) no están disponibles directamente en WhatsApp, aunque se espera que se actualice con más funciones

Funciones de ChatGPT en WhatsApp

Imágenes:

Describir lo que aparece en la imagen: lugares, objetos o personas (sin identificar personas privadas)

Analizar la imagen: ofrecer detalles sobre contexto histórico, cultural o artístico

Resolver dudas sobre lo que se ve

Traducir textos en imágenes o explicarlos

Notas de voz y audios:

Transcribir la nota de voz a texto

Responder preguntas basadas en el contenido del audio

Ayudar con pronunciación o gramática en idiomas

Generar respuestas o ideas relacionadas con el contenido

Crear ilustraciones, diagramas, infografías, fondos o sombras

Editar o agregar textos a trabajos existentes

Mensajes de texto:

Mejorar el estilo de escritura y corregir errores gramaticales

Responder preguntas generales sobre ciencia, historia, matemáticas, tecnología y cultura

Asistir con tareas escolares o estudios: resolver problemas, escribir ensayos o generar resúmenes

Recomendar libros, películas, música, recetas y destinos turísticos

Brindar consejos sobre productividad, organización y bienestar

Guiar en la resolución de errores informáticos y uso de herramientas o servicios

Dar asesoría en programación y desarrollo de software

Mantener conversaciones casuales, contar historias o hacer chistes

Traducir textos en diferentes idiomas

Redactar correos electrónicos, cartas, mensajes, descripciones de productos y publicaciones para redes sociales

Límites de uso en WhatsApp

Inicialmente, a través de OpenAI Help, se informó que se podía hablar con 1-800-ChatGPT hasta 30 minutos al mes gratis (solo en EE. UU. y Canadá) con un límite diario de mensajes.

Actualmente, ChatGPT indica que en México:

“No hay un límite de tiempo específico para usar ChatGPT en WhatsApp. Puedes usarlo cuando quieras y durante el tiempo que necesites”, siempre que: