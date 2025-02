Ciberacoso o ciberbullying: señales de alerta y cómo ayudar a un menor de edad

El caso Fátima Zavala, una estudiante de 13 años que fue lanzada del tercer piso de su secundaria en Iztapalapa, ha cobrado atención ya que el acoso que sufría la niña no se limitaba al ambiente escolar, también era víctima de ciberacoso.

La doctora Milagros Figueroa Campos, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que a diferencia del bullying, en el también ciberbullying se puede llegar a utilizar el anonimato para llevar a cabo la agresión.

“El bullying se acaba cuando la víctima queda fuera del alcance de los agresores. Pero en el ciberbullying cualquier lugar puede ser el escenario de esta agresión; a cualquier hora del día o de la noche empiezan los mensajes ofensivos o amenazantes y con un solo click provoca que no sólo se enteren personas cercanas a la víctima sino de cualquier parte del mundo”.

Figueroa Campos destacó que las víctimas ciberacoso tienen a compartir ciertas características.

“Normalmente son elegidas por los acosadores debido a que las perciben como débiles emocional y físicamente, que se sienten o son diferentes y quienes no van a tener el apoyo de sus iguales, pues estos los han hecho a un lado”, relató.

“De lo que se trata es de amenazar a una persona hasta inmovilizarla, pues ya no acude a la escuela, no quiere salir sola o deja de asistir a sus sitios preferidos porque tiene miedo y no se atreve a denunciar”.

Doctora Milagros Figueroa Campos, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM