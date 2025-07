GENERANDO AUDIO...

Santiago Giménez es embajador de HONOR | Foto: Uno TV

Santiago Giménez, delantero mexicano de 24 años, debutó en el AC Milan de Italia en febrero de este mismo año. A lo largo de estos casi cinco meses jugando en la Serie A, el exjugador de Cruz Azul se ha enfrentado a desafíos deportivos y personales que ha tenido que sortear con ayuda de la tecnología.

El seleccionado mexicano es embajador de HONOR, empresa china de tecnología, y en un evento realizado este martes 8 de julio desde la Ciudad de México, explicó cómo ha usado los dispositivos de la marca tanto para su carrera como para su vida cotidiana.

Así ha usado Santiago Giménez la tecnología para mejorar en su carrera

Aunque la alianza entre HONOR y Santiago Giménez se anunció en marzo de este año, fue hasta ahora que el canterano cementero habló de aquellas funciones tecnológicas esenciales para habitantes extranjeros, futbolistas y aficionados.

1. Traductor para comunicarse en otro país

En julio de 2022, Santiago Giménez cumplió el sueño europeo al migrar a Feyenoord de Países Bajos; para febrero de 2025, sus destacadas actuaciones lo llevaron al Milán de Italia. ¿El reto? Adaptarse al idioma italiano.

“HONOR me ha ayudado a adaptarme rápido al italiano porque no entendía nada, pero con el traductor de inteligencia artificial, pude traducir todo”. Santiago Giménez

Cabe destacar que, en marzo de este año, la empresa tecnológica presentó los llamados “Earbuds Open“, los cuales debutaron en el Mobile World Congress (MWC) 2025 como una solución de audio con traducción en tiempo real.

Además, con la llegada a México del HONOR Magic 7 Pro, se presentó su función que traduce conversaciones en tiempo real, aún cuando los hablantes platican en diferentes idiomas.

2. Celulares para “manos de estómago”

Aunque Santiago Giménez es un crack con los pies, no podía evitar que sus celulares hicieran “crack” por el uso rudo, y destacó que el HONOR Magic 7 Pro ha resistido caídas y golpes.

“Algo que me pasaba mucho con otros dispositivos es que no me duraban cuatro meses, se me rompían todos. No me gusta usar fundas y este ha aguantado vara”, dijo.

En Unotv.com hemos probado este dispositivo, sometiéndolo, sobrevivió a pruebas extremas, desde ser lanzado a más de 2 metros de altura hasta sumergirlo por completo en un riachuelo. ¿La conclusión? Es casi indestructible.

No está diseñado para someterlo a pruebas extremas, ya que está proyectado para soportar accidentes cotidianos, que otros smartphones no podrían aguantar.

3. Como un centro de datos deportivos

El futbolista mexicano aseguró que ha usado la inteligencia artificial de la marca para hacer sus propias estadísticas y el análisis de cada partido para saber qué puede mejorar para el resto de la temporada.

“Yo, la verdad, soy un enfermo de las estadísticas, un enfermo del videoanálisis. Me gusta mucho mejorar todos los días. Sinceramente, creo que tengo en mis manos una oportunidad de vivir mi sueño en el futbol”, remató.

4. Una cámara para los aficionados

Santiago Giménez recibió la visita de viejos amigos al evento de HONOR, incluyendo al exportero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, y el influencer de futbol, Isra (no soy Chema), a quien le recomendó la cámara del HONOR Magic 7 Pro.

“Tú que eres codo y te vas hasta arriba, puedes usar la cámara de este celular y las fotos te van a salir de muy alta calidad”, le recomendó a su amigo.