¿Cómo limpiar tu celular para eliminar bacterias sin dañar el dispositivo?

¿Cómo limpiar correctamente tu celular? | Foto: Getty Images

El celular es ese objeto que se manipula decenas de veces al día y se lleva a todos lados, pero el usuario lo limpia pocas veces. Este dispositivo puede estar más sucio que un baño, por lo que hay que darle aseo; sin embargo, también es importante saber cómo hacerlo sin llegar a dañarlo.

Una experta retomada por el portal The Conversation, repasó las recomendaciones de fabricantes como Apple y Samsung para desinfectar correctamente un smartphone procurando que éste siga funcionando correctamente.

¿Por qué es importante limpiar tu celular?

Meena Jha, especialista australiana de tecnología, reconoce que los teléfonos rara vez se limpian. ¿Lo peor? Los usuarios los usan mientras comen, en la calle, el transporte público, el gimnasio… incluso en el baño. Y luego se les pega a la cara.

Varios estudios científicos han demostrado que los celulares pueden contener cientos de bacterias y virus, algunos potencialmente peligrosos. Aunque no todos causan enfermedades, el riesgo de contagio existe.

Además de la higiene, también hay razones estéticas y funcionales. Las pantallas táctiles se cubren de huellas, grasa y polvo, lo que puede afectar su visibilidad y respuesta al tacto.

¿Qué sí y qué no usar para limpiar el celular sin dañarlo?

No todo lo que limpia sirve para el celular. De hecho, muchos productos comunes pueden ser perjudiciales para un dispositivo. Apple y Samsung recomiendan evitar estos:

Lejía o cloro

Vinagre

Agua oxigenada

Limpiadores de cristales

Aerosoles

Toallitas con alcohol mayor al 70 %

Estos productos pueden dañar el recubrimiento oleofóbico que protege la pantalla y evita manchas, además de afectar los sellos de impermeabilidad.

Según las guías oficiales de los principales fabricantes, estos son los métodos más seguros:

Toallitas desinfectantes con alcohol isopropílico al 70 % (no mayor)

con alcohol isopropílico al 70 % (no mayor) Paño de microfibra suave , seco o ligeramente humedecido

, seco o ligeramente humedecido Cepillos antiestáticos de cerdas suaves para puertos y bocinas

Durante la pandemia, Apple actualizó sus recomendaciones para permitir el uso de toallitas y alcohol isopropílico al 70 %, aplicados con cuidado.

Samsung también aconseja usar un paño ligeramente húmedo con esta solución, evitando siempre que entre humedad en puertos o ranuras.

Tips para evitar dañar tu teléfono al limpiarlo

Limpia tu celular con cuidado para no arriesgar su funcionamiento:

Nunca rocíes líquidos directamente sobre el dispositivo.

No lo sumerjas en ningún producto, aunque sea resistente al agua.

Evita toallas de papel o pañuelos, ya que pueden rayar o dejar residuos.

No limpies en exceso: frotar mucho puede desgastar la capa protectora.

También se recomienda quitar la funda y accesorios antes de limpiar. Finalmente, se aconseja al usuario lavar sus manos antes y después para mantener la higiene.

¿Cada cuánto hay que limpiar el celular?

No hay una regla estricta, pero los expertos recomiendan hacerlo al menos una vez por semana. Si se suele llevar el celular a lugares con mucha gente, como hospitales, transporte público o gimnasios, se aconseja hacerlo más seguido.

Limpiar el celular no toma mucho tiempo, es fácil, barato y ayuda a cuidar tanto la salud como el dispositivo.