Cómo limpiar tus redes sociales si vas a pedir trabajo, evita perder una oportunidad laboral

| The New York Times

| 16:45 | The New York Times

GENERANDO AUDIO...

Foto: The New York Times

El modelo tradicional de contratación está cambiando hacia un enfoque más selectivo. “Las organizaciones ya no esperan a que los candidatos se postulen para un puesto de trabajo”, señala Matti Laukkarinen, investigador doctoral de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia.

“En su lugar, están reclutando y buscando talentos en línea de manera proactiva, utilizando plataformas de redes sociales y análisis predictivo”.

Las implicaciones para quienes buscan empleo son profundas: su huella digital y actividades en línea pueden tener un gran impacto en lo atractivos y visibles que son para los posibles empleadores.

Por eso, cuando estés en búsqueda de un nuevo puesto, es importante gestionar estratégicamente su presencia en redes sociales, según Lisa Orbé-Austin, psicóloga, coach ejecutiva y coautora de Own Your Greatness. He aquí algunos consejos sobre cómo hacerlo.

Limpiar las redes sociales antesa de buscar empleo

Antes de comenzar tu búsqueda de empleo, es necesario hacer una limpieza digital. Para protegerse de los prejuicios y la discriminación, revisa tus cuentas públicas y elimina cualquier información sensible, como su situación sentimental o estado de discapacidad.

Haz que tus cuentas personales de redes sociales sean privadas y hay que ser cuidadoso con todo lo que publique.

Optimiza tu perfil

A continuación, procura aumentar su visibilidad ante posibles empleadores optimizando su perfil en LinkedIn y otros sitios de redes profesionales. La clave es lograr un equilibrio que atraiga tanto a reclutadores como a algoritmos, según Laukkarinen.

En otras palabras, debes destacar tu experiencia y conocimientos de una manera que sea “accesible para los humanos, pero lo suficientemente clara para que una máquina la interprete.”

Aumenta el alcance

Desarrollar la red profesional en redes sociales es un proceso que se perfeccionará a lo largo de la carrera, no solo durante búsquedas activas de empleo.

Orbé-Austin recomienda a quienes son nuevos en el mercado laboral que aprovechen las capacidades de red de LinkedIn durante sus búsquedas. “En LinkedIn puede ponerse en contacto con cualquier persona con la que tenga una relación remota”, dice.

Un único post sobre la búsqueda de empleo es un buen comienzo, pero el objetivo de las redes sociales es, precisamente, ser social. Publicar con regularidad, al menos una vez a la semana, mantendrá a su red informada e interesada en su proceso de búsqueda, dice Orbé-Austin.

Haga preguntas sobre el campo e industria y fomenta el diálogo. Comparte actualizaciones sobre tus actividades, logros y perspectivas sobre temas relevantes.

Ver a otros desahogarse en redes sociales sobre las dificultades que enfrentan al buscar empleo, o los procesos de entrevistas en las empresas, pueden tentarlo a compartir públicamente sus propias frustraciones. Pero no lo hagas. Debes ser consciente de su tono y de cómo los posibles empleadores pueden percibir tus publicaciones, dice Orbé-Austin.

“Está bien ser honesto y hablar de cosas difíciles, pero enmárcalo en torno a lo que está aprendiendo y en cómo está creciendo”, señala.

Mantén presencia en las redes sociales

Según Orbé-Austin, muchas personas descuidan su presencia en las redes sociales después de conseguir un empleo. Sin embargo, mantenerse activo en plataformas como LinkedIn puede mostrar su crecimiento profesional y mantener el interés de su red.

Compartir actualizaciones y logros laborales, como nuevos proyectos, iniciativas o ascensos, no solo demuestra su valor para la organización, sino que también puede captar la atención de posibles gerentes de contratación.

Autora: Rebecca Knight

c.2025 Harvard Business School Publishing Corp. Distributed by New York Times Licensing.