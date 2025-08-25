Protege tu WhatsApp: aprende a ponerle contraseña paso a paso

WhatsApp permite añadir una capa extra de seguridad mediante una clave de acceso o bloqueo biométrico, como huella dactilar, Face ID o Touch ID, para que solo tú puedas abrir la aplicación.

Te contamos cómo proteger tu cuenta configurando en Android y iPhone una clave de acceso o bien el ingreso por rasgos biométricos.

Android: configurar clave de acceso y desbloqueo biométrico en WhatsApp

  1. Requisitos previos:
    • Android 9 o superior
    • Cuenta de Google vinculada
    • Bloqueo de pantalla configurado
    • Administrador de contraseñas activado
    • Google Play Store actualizado
  2. Crear clave de acceso:
    • Abre WhatsApp y toca Más opciones (tres puntos) > Ajustes > Cuenta > Claves de acceso > Crear clave de acceso > Continuar
    • Si se solicita, toca Usar bloqueo de pantalla
  3. Cambiar o eliminar la clave:
    • Para cambiarla, elimina la actual y crea una nueva siguiendo la misma ruta.
    • Para eliminarla: Ajustes > Cuenta > Claves de acceso > Eliminar > Eliminar
  4. Usar rasgos biométricos:
    • Activa Bloqueo de aplicación > Desbloquear con rasgos biométricos
    • Escanea tu rostro o huella y selecciona el tiempo de autenticación
    • Nota: solo disponible en Android 6.0 o superior con sensor compatible; algunas versiones de Samsung no son compatibles.

iOS: configurar clave de acceso y Touch ID/Face ID en WhatsApp

  1. Requisitos previos:
    • iPhone 8 o posterior con iOS 16 o superior
  2. Crear clave de acceso:
    • En WhatsApp, ve a Ajustes > Cuenta > Claves de acceso > Continuar
    • Si se solicita, toca Usar bloqueo de pantalla
  3. Cambiar o eliminar la clave:
    • Elimina la clave actual y crea una nueva siguiendo la misma ruta.
  4. Activar Touch ID o Face ID:
    • Ajustes > Privacidad > Bloqueo de aplicación > Activar Requerir Face ID/Touch ID
    • Configura el tiempo de bloqueo (Inmediatamente, 1 min, 15 min o 1 hora)
    • Nota: si falla, puedes desbloquear con el código del iPhone

Toma nota: Aunque WhatsApp esté bloqueado, podrás responder mensajes desde las notificaciones y contestar llamadas sin desbloquear la app.

