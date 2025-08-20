Internet bajo amenaza: consejos para enfrentar la violencia digital

| 00:21 | Sandra Moreno | UnoTV | CDMX

La vida de Camila cambió para siempre en julio de 2024. Fue grabada sin su consentimiento, y su intimidad quedó expuesta, afectando no solo a ella, sino también a su prima y amigas.

“Hace aproximadamente un año descubrimos que el ahora exesposo de mi prima había grabado contenido íntimo de ella, de conocidas y mío”, relata Camila. “Puso algún tipo de cámara en los baños y me grabó mientras me bañaba”, añade.

¿Qué es la violencia digital?

Según Valeria Martínez, abogada y defensora de derechos digitales, “la violencia digital es toda forma de agresión contra las personas que se ejerce a través de medios digitales o que se facilita dentro de las redes sociales”.

En México, los tipos más comunes incluyen:

  • Doxing: usurpación de datos e identidad.
  • Grooming: adultos que manipulan a menores en línea con fines de abuso.
  • Delitos contra la intimidad (Ley Olimpia): difusión o creación de contenido sexual íntimo sin consentimiento de la víctima.

“Es la difusión de contenido íntimo sexual o la elaboración de este sin autorización de la víctima”, explica Martínez.

Cómo denunciar violencia digital

El proceso legal puede ser largo y desgastante. Camila asegura: “Ha sido revictimizante, muy tardado, muy desgastante. Entiendo que por eso la gente no denuncia: además de tardado, el trato es demasiado malo”.

Especialistas recomiendan dos vías de denuncia:

  1. A través de la aplicación de la Ciudad de México.
  2. Directamente en las fiscalías de delitos sexuales.

Para levantar una denuncia efectiva, Martínez aconseja:

  • Tomar captura de pantalla del contenido difundido.
  • Copiar el enlace de la publicación.
  • Señalar fecha, hora y lugar donde se detectó la difusión.

Impacto emocional y apoyo psicológico

La violencia digital afecta también la salud emocional de las víctimas. Camila comenta: “Perdí salud mental, me ha causado mucha ansiedad y he desconfiado hasta de mi propia sombra”.

Carmen Contreras, codirectora de Balance A.C., recomienda buscar ayuda especializada: “Ofrecemos una línea de acompañamiento de primera instancia, para orientar tanto en la parte emocional como en la legal”.

Martínez enfatiza que “no es tu culpa si practicas sexting; la culpa es de quien decide compartir tu contenido”. Como Camila reflexiona: “Me dio mucha pena, pero como dice Gisell Pelicot, la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

