¿Cómo va la venta de TikTok? Hay una nueva firma de orden ejecutiva

La venta de TikTok sigue generando controversia, y Emilio Saldaña, el “Pizu”, en entrevista para el programa “A las nueve en uno”, con Pablo Valdés y Juan Rivas, habló sobre una nueva firma de orden ejecutiva.

El analista en tecnología retoma lo sucedido el pasado 15 de septiembre, cuando Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo para que TikTok pase a ser de propiedad controlada por Estados Unidos.

Venta de TikTok

El “Pizu” destacó que este proceso de venta de TikTok generó recientemente la atracción de nuevos inversionistas:

“Es un grupo de inversionistas en el que participan Oracle, quien ya tiene los servicios de hosting de video TikTok; Silver Lake, que es una empresa de fondos para inversión, y Andreessen Horowitz, este inversionista que también tiene una empresa dedicada a fondos de inversión en tecnología”.

Venta de TikTok sigue en proceso. Foto: Pexels

Este último inversionista, señaló el “Pizu”, es muy importante, ya que estuvo participando desde hace varios años en la fundación y crecimiento del primer navegador web, de Mosaic. Además, recientemente tuvo inversiones en aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat.

Tras la venta, ¿cómo quedaría TikTok en Estados Unidos?

De acuerdo con “Pizu”, esta red social quedaría primordialmente con un manejo estadounidense:

“Todo indica que se quedaría Estados Unidos con un 80% de la propiedad de TikTok, de Estados Unidos, y compartiría un 20% con Binance, la empresa china original”.

Emilio Saldaña

Aunque se llegue a este convenio, “Pizu” señaló que Binance estaría conservando la mayoría del control del algoritmo, y licenciaría parte de dicho algoritmo a Estados Unidos.

¿TikTok sería diferente en Estados Unidos?

Una vez que se proceda a la venta de TikTok, de manera oficial, la red social podría verse distinta en la Unión Americana:

“Anuncia Estados Unidos que muy probablemente lancen una nueva versión de TikTok, específica para Estados Unidos, que cumpliría con todos los requerimientos técnicos de salvaguarda de los datos estadounidenses”, finalizó.

