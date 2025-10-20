¿Compras en Temu? Nueva estafa usa imagen de aplicación para robar datos bancarios

GENERANDO AUDIO...

Cuidado con página falsa de TEMU.

La Policía Cibernética lanzó una alerta urgente a la ciudadanía por una nueva modalidad de estafa digital que usa la imagen de la aplicación de compras TEMU. De acuerdo con la dependencia, los delincuentes están distribuyendo enlaces falsos y mensajes engañosos para robar datos bancarios y personales a través de sitios fraudulentos que imitan la plataforma original.

Los estafadores operan principalmente en redes sociales y correos electrónicos, donde prometen regalos, cupones o descuentos para atraer a las víctimas. Al hacer clic en estos enlaces, los usuarios son redirigidos a páginas falsas que solicitan datos sensibles como número de tarjeta, nombre completo o contraseñas.

¿Cómo es el fraude que suplanta a TEMU?

El engaño consiste en hacer pasar promociones falsas como “cajas misteriosas”, “premios exclusivos” o “descuentos irrepetibles” usando el nombre y diseño de TEMU, una app popular de compras en línea.

Los sitios apócrifos están diseñados para parecer reales y así lograr que las personas ingresen su información personal o bancaria creyendo que se trata de una compra segura o una dinámica oficial. Sin embargo, al hacerlo, terminan entregando sus datos directamente a ciberdelincuentes.

Este tipo de estafa no sólo representa un riesgo económico inmediato, sino que también puede derivar en robo de identidad, ya que los criminales pueden usar los datos para solicitar créditos, abrir cuentas o cometer otros delitos a nombre de la víctima.

Recomendaciones de la SSC para evitar el fraude

Ante este tipo de engaños digitales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió una serie de medidas básicas para protegerte:

Verifica el remitente y el dominio : No te fíes del nombre visible del correo; revisa que la dirección sea oficial

: No te fíes del nombre visible del correo; revisa que la dirección sea oficial Evita hacer clic en enlaces sospechosos : Accede siempre desde la app oficial o escribiendo tú mismo la URL

: Accede siempre desde la app oficial o escribiendo tú mismo la URL Confirma la URL antes de ingresar datos : Asegúrate de que comience con https:// y que el dominio sea el correcto, sin errores

: Asegúrate de que comience con y que el dominio sea el correcto, sin errores Utiliza métodos de pago seguros : Como tarjetas virtuales o servicios con protección al comprador

: Como tarjetas virtuales o servicios con protección al comprador Activa la autenticación en dos pasos (2FA) : Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas

: Añade una capa extra de seguridad a tus cuentas Mantén actualizados tus dispositivos y aplicaciones : Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas

: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas Comparte esta información con tu familia y amigos: La prevención comienza con la educación

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si caíste en la estafa o detectaste una página sospechosa, contacta de inmediato a la Unidad de Policía Cibernética:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086

Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Además, sigue las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para estar al tanto de nuevas alertas de seguridad digital.

