Condusef emite recomendaciones ante fraudes digitales. FOTO: Getty Images | AFP

La Condusef advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital: delincuentes usan inteligencia artificial e identidades de figuras públicas para engañar a usuarios y obtener dinero o datos personales, ofrecen inversiones rápidas y de alto rendimiento para robar.

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) alertó a la población por las estafas tecnológicas con uso de IA y compartió el modus operandi de los delincuentes que se aprovechan de las vulnerabilidades de las víctimas.

Fraudes con IA: así operan los delincuentes

De acuerdo con la Condusef, los estafadores han comenzado a utilizar la imagen de creadores de contenido financiero y personalidades públicas para dar credibilidad a anuncios falsos en internet.

Las principales formas de operación incluyen:

Ofrecer inversiones rápidas y de alto rendimiento

Usar perfiles falsos con palomita azul para simular autenticidad

para simular autenticidad Solicitar información personal o bancaria y redirigir a sitios no regulados

y redirigir a sitios no regulados Una vez obtenido el dinero o los datos, los delincuentes bloquean el contacto con la víctima

La institución subrayó que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un fraude.

Recomendaciones para evitar fraudes digitales

La Condusef llamó a los usuarios a reforzar su prevención y educación financiera con las siguientes medidas:

Verifica que la institución esté registrada en el Sipres de la Condusef

Nunca compartas datos personales, bancarios o contraseñas

Evita dar clic en enlaces sospechosos o desconocidos

No realices operaciones a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram

como Facebook, WhatsApp o Instagram Desconfía de cualquier promesa de dinero fácil o rendimientos garantizados

Denuncia los perfiles o anuncios que suplanten identidades

Prevención ante las estafas es la mejor defensa

La Condusef advirtió que los fraudes digitales son cada vez más sofisticados y pueden afectar a cualquier persona. La institución recalcó que la educación financiera y la prevención son las principales herramientas para protegerse de estos delitos.

