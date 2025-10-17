CURP biométrica: riesgos y preocupaciones por la recopilación masiva de datos

GENERANDO AUDIO...

El gobierno federal comenzó la recopilación masiva de datos biométricos para la nueva Clave Única de Registro de Población (CURP biométrica), un proceso que ha generado desconfianza entre organizaciones civiles y ciudadanos.

La información será integrada en la Plataforma Única de Identidad, pero expertos y defensores de la privacidad advierten sobre los riesgos de filtración y uso indebido de datos.

México es considerado el país más atacado por ciberataques en América Latina, con 324 mil millones de intentos registrados en 2024, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad de la información personal.

Casos recientes como la filtración de bases de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias, evidencian la vulnerabilidad de los sistemas.

De acuerdo con José Flores, Director Interno Red en Defensa de los Derechos Digitales, la CURP biométrica permitirá que autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional interconecten bases de datos públicas y privadas.

Esto, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, de la Oficina regional artículo 19, puede incluir registros bancarios, vehiculares e inmobiliarios.

Esto abre la puerta a una vigilancia masiva, donde cada transacción o movimiento de los ciudadanos podría quedar registrado, desde la compra de boletos para conciertos hasta la recepción de pensiones o la adquisición de bienes y servicios.

Organizaciones civiles alertan que el uso obligatorio de la CURP biométrica, previsto a partir de febrero de 2026, implica riesgos importantes para la privacidad de los ciudadanos.

“Mi iris es único en el mundo. Con él abro mi teléfono, la puerta de mi fraccionamiento, mis cuentas bancarias, mi trabajo…”, explica Norma Julieta del Río, Ex Comisionada Presidenta del INAI, resaltando la sensibilidad de los datos biométricos.

Ante esta situación, se recomienda a las personas con la posibilidad de hacerlo presentar un amparo o recurso legal para proteger su información.

Existen antecedentes tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de datos personales, que podrían respaldar estas acciones.

La CURP biométrica forma parte de la Plataforma Única de Identidad, que busca unificar todos los registros personales en un sólo sistema digital.

El registro incluirá:

Huellas dactilares

Escaneo del iris de ambos ojos

Fotografía digital

Firma electrónica

El módulo piloto se encuentra en Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, y los interesados deberán agendar una cita en citas.renapo.gob.mx.

Además, el registro para niñas, niños y adolescentes iniciará el 13 de noviembre, cuando comenzará la toma de huellas y fotografías infantiles.

Según el Artículo 91 Bis de la Ley General de Población, la CURP biométrica será:

“El documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.

Sin embargo, en agosto de 2025, Claudia Sheinbaum mencionó en la mañanera que el documento no era obligatorio:

“No, en la ley no está obligatoria, es opcional, o sea, la gente decide si da sus datos o no. Como en cualquier caso, uno decide si da tus datos personales o no a partir de lo que ofrece, digamos, la opción de tener una identidad. Así está en la ley y así es”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A partir del próximo año, todas las dependencias públicas y privadas podrán solicitar la CURP biométrica, conforme al Artículo 91 Sexies de la misma ley.

“Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”.

Expertos, como José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, advierten que:

“Todos los proveedores de servicios públicos y privados tendrán que exigirla, es un documento en el que gradualmente nos vamos a mover a que se nos pida para prácticamente cualquier actividad que hagamos”. José Flores, director Interino Red en Defensa de Derechos Digitales

En tanto, Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI, advirtió sobre el uso del iris:

“Con el iris pueden abrir todos los secretos que tú tengas y se rompe la privacidad de los seres humanos en este país”. Norma Julieta del Río, comisionada presidenta del INAI

¿Qué pasaría si no la tramitas?

Eventualmente, será necesaria la CURP biométrica para efectuar trámites y utilizar algunos servicios, por lo que no contar con ella podría impedirte acceder a ellos.