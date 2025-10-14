GENERANDO AUDIO...

¿Ya está disponible la app Macayos de David Da Vinci? | Fotos: Uno TV

David Camacho, mejor conocido como “David da Vinci“, niño mexicano con IQ de 162, anunció en julio de este año la creación de la app Macayos, la primera aplicación hecha en México con ayuda de inteligencia artificial (IA) para enseñar a menores de edad a gestionar sus emociones a través de la inteligencia emocional.

Cabe destacar que esta aplicación aún no está disponible en las tiendas de aplicaciones App Store de Apple y la Google Play Store de Android. Un reportero de Unotv.com comprobó que está abierto un portal web que muestra las actividades de gestion emocional; sin embargo, éste no funciona todavía.

¿Qué es Macayos, la app de “David da Vinci”?

La Secretaría de Economía compartió el pasado 30 de julio el proyecto Macayos, una app mexicana hecha con IA que pretende, “de manera lúdica y divertida” enseñar a niñas, niños y jóvenes a gestionar sus emociones.

“Yo, con Macayos, quiero crear generaciones socialmente responsables”. David Da Vinci

“‘David da Vinci‘, niño genio mexicano, creó Macayos, la primera app hecha en México de apoyo emocional para infancias”, destacó la Secretaría de Economía.

Además, la dependencia resaltó que el menor mexicano se inspiró por su experiencia con el bullying. “sueña con ser médico espacial y ya fue seleccionado por el International Air and Space Program Jr“, destacó.

En la versión web, que no permite interactuar con las actividades, ofrece los siguientes juegos y dinámicas del “Laboratorio de Emociones“:

Experimenta con diferentes emociones y aprende cómo funcionan

Practica cómo manejar tus emociones en situaciones escolares

Descubre cómo expresar tus emociones en casa con tu familia

Un espacio tranquilo para reflexionar sobre tus sentimientos

Gracias a las actividades, es posible ganar premios y medallas por completar actividades y superar retos; además, los usuarios pueden leer historias interactivas que te ayudarán a entender situaciones emocionales.

Cabe destacar que Macayos también permite a los jóvenes usuarios onsulta tu diccionario personal de emociones y expande tu vocabulario.

¿Quién es David da Vinci?

Edgar David Camacho Flores, más conocido como “David da Vinci“, es un niño genio de 10 años originario de Querétaro que viajó a la NASA junto a otros 10 niños de diferentes partes del mundo.

“La idea era entrenarse como los astronautas. Tuve la oportunidad de volar mi propio avión, claro, con asistencia y pude experimentar el paracaidismo a través del túnel de viento vertical”, contó el pequeño en “Personas Espaciales”, un coloquio organizado por la astronauta mexicana Katya Echazarreta, quien formó parte de la misión Blue Origin NS-21 en junio de 2022.

“David da Vinci”, quien tiene un coeficiente intelectual (IQ) de 162 puntos, mayor al de Albert Einstein.

Hasta octubre de 2024, David hablaba al menos, cuatro idiomas (español, inglés, alemán y francés), sin necesidad de contar con ningún apoyo. Este niño genio asistía a una escuela tradicional.

“David da Vinci”, un nombre que él mismo escogió por su admiración al artista e inventor italiano, confesó que aún no está seguro de qué hará cuando sea mayor.

Es una pregunta que regularmente le hacen, pero el pequeño sabe que sólo tiene 10 años y, aun siendo un genio, le queda mucho por aprender.

También ha participado en diferentes actividades; por ejemplo el año pasado presentó un proyecto al DIF de Querétaro de recolección de tapitas de plástico llamado “David da Vinci”. Su objetivo es ayudar a familias en estado de vulnerabilidad, principalmente a niñas, niños y adolescentes.

Y en septiembre de 2023, ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Cortometrajes en Pro del Bienestar Animal, organizado por el Gobierno de Querétaro.

“David da Vinci” participó en la sección infantil con el cortometraje “Adopta con ojos de amor”, en la categoría estudiante o aficionado.