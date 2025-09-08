GENERANDO AUDIO...

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26? | Foto: AFP

Apple se prepara para lanzar el iPhone 17, el primer dispositivo de Apple que incorporará de manera nativa el sistema operativo iOS 16. Con cada lanzamiento, algún modelo deja de recibir soporte y queda “obsoleto“, por lo que los usuarios deben revisar si su dispositivo es compatible.

La fecha de lanzamiento de este software se dará a conocer en el Apple Event de este martes 9 de septiembre; sin embargo, múltiples usuarios ya han podido utilizarlo en su versión Beta.

Celulares compatibles con iOS 26

A través del sitio oficial de Apple, se difundió la lista con todos los modelos de iPhone compatibles con el sistema operativo iOS 26:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posterior)

También se espera que las diferentes versiones del iPhone 17, que se presentaría este 9 de septiembre en el Apple Event, sean compatibles con iOS 26.

¿Qué modelos quedaron “obsoletos”?

Tres modelos de iPhone quedaron “obsoletos” con el paso a iOS 26, pues eran compatibles con iOS 18, el modelo anterior, según el portal oficial de Apple:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Esto no significa que estos dispositivos sean inservibles o que ya no se pueden utilizar, sino que ya no recibirán actualizaciones de sistema operativo.

Al dejar de recibir actualizaciones de software, estos celulares dejarán de recibir protección contra errores y, eventualmente, algunas aplicaciones también dejarán de ser compatibles.

La app de WhatsApp ya sólo es compatible con iOS 15.1, Hasta el momento, éstas son las versiones de iPhone que siguen siendo compatibles con la aplicación, considerando al cronología de dispositivos de Apple:

iPhone 6s (2015)

iPhone 6s Plus (2015)

iPhone SE – Primera Generación (2016)

iPhone 7 Plus (2016)

iPhone 7 (2016)

iPhone 8 Plus (2017)

iPhone 8 (2017)

iPhone X (2017)

iPhone XR (2018)

iPhone XS Max (2018)

iPhone XS (2018)

iPhone 11 (2019)

iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone 11 Pro (2019)

iPhone SE – Segunda Generación (2020)

iPhone 12 Mini (2020)

iPhone 12 (2020)

iPhone 12 Pro (2020)

iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 13 Mini (2021)

iPhone 13 (2021)

iPhone 13 Pro (2021)

iPhone 13 Pro Max (2021)

iPhone SE – Tercera Generación (2022)

iPhone 14 (2022)

iPhone 14 Plus (2022)

iPhone 14 Pro (2022)

iPhone 14 Pro Max (2022)

iPhone 15 (2023)

iPhone 15 Plus (2023)

iPhone 15 Pro (2023)

iPhone 15 Pro Max (2023)

iPhone 16 (2024)

iPhone 16 Plus (2024)

iPhone 16 Pro (2024)

iPhone 16 Pro Max (2024)

Es decir, once modelos de iPhone que ya no reciben actualizaciones de sistema operativo aún son compatibles con WhatsApp, la principal app de mensajería instantánea del mundo.

Sin embargo, WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite y hace las actualizaciones correspondientes para mantenerse al día, según el propio Centro de Ayuda de la aplicación.

Estas son las novedades de iOS 26

Una de las características de iOS 26 es el diseño “Liquid Glass“, que ofrece una estética translúcida y dinámica que simula las propiedades ópticas del vidrio.

Se extiende a lo largo de todo el sistema, incluyendo la pantalla de bloqueo, inicio, centro de control y aplicaciones, y crea una experiencia visual que identifique al nuevo sistema operativo de iPhone.

En general, la nueva interfaz gráfica de iOS 26 ofrece las siguientes novedades en cuanto al diseño en la pantalla:

La hora se adapta a la foto de fondo y a las notificaciones, manteniendo siempre el enfoque en el sujeto. Al mover el iPhone, la foto cobra vida gracias a un nuevo efecto 3D.

Ahora se puede personalizar los íconos entre una apariencia clara u oscura, nuevos íconos tonalizados y un look translúcido.

En todas las apps, los controles diseñados con Liquid Glass reflejan y refractan lo que hay a su alrededor y se transforman con fluidez para destacar tu contenido.

El Liquid Glass brinda una experiencia más agradable en las apps y los dispositivos, para que usar los productos Apple juntos y cambiar de uno a otro sea menos complicado.

Apple Music ofrece una experiencia de audio superior con AutoMix, que mezcla una canción con la siguiente como un verdadero DJ.

Apple también presentó el ‘Filtro de llamadas‘, su propuesta para limitar las llamadas de números desconocidos que llegará con iOS 26.

Al recibir una llamada de un número desconocido, el iPhone automáticamente activa lo que denominan Buzón de voz en vivo que le pregunta al interlocutor quién es y el motivo de la llamada.

Cabe destacar que, desde la llegada de iOS 18, los celulares insignia de Apple ya venían incorporados con Apple Intelligence, la inteligencia artificial (IA) de la marca. En esta nueva versión, incluye:

Traducción en tiempo real en mensajes, FaceTime y llamadas de voz

Inteligencia visual para buscar o realizar acciones sobre el contenido en pantalla al interactuar con ella

Por otro lado, la app “Mensajes” ahora permitirá personalizar las conversaciones con fondos propios, crear encuestas dentro de los chats grupales, recibir escritura en vivo y controlar quién entra a las conversaciones.

Además, integra Apple Cash para enviar dinero en los grupos de “Mensajes”, de acuerdo con la página oficial de Apple.

La nueva función de “Filtro de llamadas” responderá automáticamente a números desconocidos solicitando tu nombre y motivo de llamada antes de decidir si suena.

Además, el Asistente de Espera te avisa cuando un agente está disponible y activa traducción automática para mantener llamadas en idiomas distintos sin barreras.

Estas son otras funciones que estarán disponibles con el lanzamiento al público de iOS 26:

La app de Mapas gestionará rutinas, ofrecerá rutas alternativas en tráfico y un menú de “Lugares visitados”

Wallet mejora las tarjetas de embarque con mapas de aeropuertos y seguimiento en tiempo real

CarPlay permite ver actividades en directo o responder mensajes con tapbacks sin distracciones

La app Foto ahora tiene pestañas simplificadas y convierte imágenes en escenarios espaciales 3D desde la pantalla de bloqueo

