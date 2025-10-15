GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasó con Didi este miércoles 15 de octubre? | Foto: AFP

Didi, aplicación de transporte y préstamos, presentó fallas a nivel mundial este miércoles 15 de junio, según mostraron usuarios en redes sociales. A través de la plataforma Downdetector, miles de usuarios mexicanos externaron problemas al ingresar a su cuenta, al menos, hasta las 11:00 horas.

Hasta el momento, la empresa china de transporte no ha explicado la razón de la falla, aunque ya dio a conocer que está trabajando por resolver el problema en México y otras partes del mundo.

¡Usuarios mexicanos reportan caída de Didi!

A las 04:42 horas de este miércoles, los usuarios comenzaron a reportar fallas en el servicio de Didi; sin embargo, no fue sino hasta las 05:52 que llegó el primer pico de reportes con 997 quejas.

Para las 07:22 horas se alcanzó el pico más alto de reportes en Downdetector con mil 869. A partir de ahí, el flujo comenzó a bajar, aunque los usuarios siguen reportando fallas.

¿En qué consistieron las fallas de Didi? Así lo manifestaron los usuarios a través de Downdetector:

“No puedo pedir comida. Dice Sistema no conectado”, escribió Evelin.

“10 Am y Didi sigue caído, ¿cómo pago mi préstamo?”, manifestó Juancho Carbajal.

“No jala didi finanzas como pago mi préstamo”, reclamó Adriana.

“En efecto, no se puede iniciar sesión”, reportó Iván García González.

“¡No se puede ingresar a DiDi! ¡No hay manera! ¿Qué pasó?”, señaló Agustín Heredia Álvarez.

“Didi esta caído en todos lados”, dijo José Ku

“No puedo ingresar a la app”, expresó Dany López

“No puedo usar Didi cuenta”, alertó Miguel Martínez

El 59% de los usuarios reportó problemas en la conexión del servidor; el 21% manifestó problemas de aplicación, mientras que el 20% señaló que no podían iniciar sesión en la aplicación.

Diversos puntos de la República Mexicana manifestaron fallas en la app de transporte y finanzas, entre ellos:

Ciudad de México

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Mérida, Yucatán

Chihuahua, Chihuahua

Un reportero de Unotv.com trató de acceder a la aplicación, encontrándose que no era posible siquiera acceder a su cuenta, pues la app tardó demasiado en cargar.

Usuarios de todo el mundo muestran fallas en la app

El término “Didi” se hizo tendencia en X (antes Twitter) con casi 15 mil publicaciones. De esta manera, los usuarios mostraron cómo lucía la aplicación sin funcionar.

“No es posible conectarse. Revisa tu conexión a internet“, dice el mensaje que apareció a miles de usuarios.

Además, otros usuarios que pudieron acceder a la interfaz, se encontraron con la página de inicio completamente caída hasta que aparecía el siguiente mensaje:

“No se pudo cargar, reintenta“.

Además de explicar las fallas, los usuarios de X también compartieron memes al respecto.

Didi reconoce caída de su servicio

A través de un comunicado, Didi reconoció una inesperada caída de su aplicación y aseguró que ya está trabajando para resolverlo.

“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de Didi”. Didi

“Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”, complementó.

Finalmente, la compañía ofreció disculpas por los inconvenientes y agradeció la comprensión de los usuarios.