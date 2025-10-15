Didi presenta fallas y deja sin acceso a miles de usuarios: ¿qué le pasó a la app?
Didi, aplicación de transporte y préstamos, presentó fallas a nivel mundial este miércoles 15 de junio, según mostraron usuarios en redes sociales. A través de la plataforma Downdetector, miles de usuarios mexicanos externaron problemas al ingresar a su cuenta, al menos, hasta las 11:00 horas.
Hasta el momento, la empresa china de transporte no ha explicado la razón de la falla, aunque ya dio a conocer que está trabajando por resolver el problema en México y otras partes del mundo.
¡Usuarios mexicanos reportan caída de Didi!
A las 04:42 horas de este miércoles, los usuarios comenzaron a reportar fallas en el servicio de Didi; sin embargo, no fue sino hasta las 05:52 que llegó el primer pico de reportes con 997 quejas.
Para las 07:22 horas se alcanzó el pico más alto de reportes en Downdetector con mil 869. A partir de ahí, el flujo comenzó a bajar, aunque los usuarios siguen reportando fallas.
¿En qué consistieron las fallas de Didi? Así lo manifestaron los usuarios a través de Downdetector:
- “No puedo pedir comida. Dice Sistema no conectado”, escribió Evelin.
- “10 Am y Didi sigue caído, ¿cómo pago mi préstamo?”, manifestó Juancho Carbajal.
- “No jala didi finanzas como pago mi préstamo”, reclamó Adriana.
- “En efecto, no se puede iniciar sesión”, reportó Iván García González.
- “¡No se puede ingresar a DiDi! ¡No hay manera! ¿Qué pasó?”, señaló Agustín Heredia Álvarez.
- “Didi esta caído en todos lados”, dijo José Ku
- “No puedo ingresar a la app”, expresó Dany López
- “No puedo usar Didi cuenta”, alertó Miguel Martínez
El 59% de los usuarios reportó problemas en la conexión del servidor; el 21% manifestó problemas de aplicación, mientras que el 20% señaló que no podían iniciar sesión en la aplicación.
Diversos puntos de la República Mexicana manifestaron fallas en la app de transporte y finanzas, entre ellos:
- Ciudad de México
- Guadalajara, Jalisco
- Monterrey, Nuevo León
- Mérida, Yucatán
- Chihuahua, Chihuahua
Un reportero de Unotv.com trató de acceder a la aplicación, encontrándose que no era posible siquiera acceder a su cuenta, pues la app tardó demasiado en cargar.
Usuarios de todo el mundo muestran fallas en la app
El término “Didi” se hizo tendencia en X (antes Twitter) con casi 15 mil publicaciones. De esta manera, los usuarios mostraron cómo lucía la aplicación sin funcionar.
“No es posible conectarse. Revisa tu conexión a internet“, dice el mensaje que apareció a miles de usuarios.
Además, otros usuarios que pudieron acceder a la interfaz, se encontraron con la página de inicio completamente caída hasta que aparecía el siguiente mensaje:
“No se pudo cargar, reintenta“.
Además de explicar las fallas, los usuarios de X también compartieron memes al respecto.
Didi reconoce caída de su servicio
A través de un comunicado, Didi reconoció una inesperada caída de su aplicación y aseguró que ya está trabajando para resolverlo.
“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de Didi”.Didi
“Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”, complementó.
Finalmente, la compañía ofreció disculpas por los inconvenientes y agradeció la comprensión de los usuarios.