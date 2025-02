Duolingo anuncia la muerte de “Duo”, su mascota

GENERANDO AUDIO...

Duolingo anunció la muerte de “Duo”, este 11 de febrero. Foto: X y Shutterstock

Duolingo, la aplicación para aprender idiomas, anunció la “muerte” de “Duo”, el conocido búho de color verde.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la aplicación informó que “con gran pesar les informamos que Duo, formalmente conocido como The Duolingo Owl, está muerto”.

“Las autoridades están investigando actualmente la causa de su muerte y estamos cooperando plenamente” Duolingo

La aplicación continúo con su mensaje indicando que eran conscientes de que “tenía muchos enemigos, pero le pedimos amablemente que se abstenga de compartir en los comentarios por qué lo odia”

¿De qué murió Duo?

En el mensaje se detalló que “Duo” “probablemente” murió luego de esperar a que los usuarios tomaran sus lecciones de idioma.

“Para ser honesto, probablemente murió esperando que hicieran su lección, pero ¿qué sabemos?” Duolingo

El comunicado también pidió máximo respeto y privacidad al luto de Dua Lipa, artista con la que se le lleva conectando desde hace un tiempo.

Redes reaccionan a “muerte” de “Duo”

Tras el repentino mensaje, cientos de personas mostraron su pesar, donde algunos lamentando su “muerte”.

Mientras que otros festejaron porque no tendrán que seguir sus lecciones debido a la “muerte” de Duo Keyshauna Renee Lingo.

“Hice mi lección… ¡no fue mi culpa!”. “Me encanta que esto suceda al mismo tiempo que me rendí y eliminé mi Duo”. Duo noo mi pollo favorito”. “Murió haciendo lo que amaba; esperando a personas que nunca actuaron“.

“Mi hermano pasó sus últimos días rogándome que aprendiera francés… y lo ignoré…Nunca me recuperaré de esto”, “De alguna manera todavía no me deja en paz”, fueron algunos de los mensajes de “condolencias” en las redes sociales.