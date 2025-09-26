GENERANDO AUDIO...

¿Ya está cerrado el trato de EEUU con China por TikTok? | Imagen: Reuters

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.) firmó este jueves 26 de septiembre una orden ejecutiva que permitirá a TikTok seguir operando en el país bajo el control de inversionistas estadounidenses. Sin embargo, esto no significa que el acuerdo con China esté completamente cerrado, pues aún faltarían ciertas aprobaciones regulatorias entre ambas partes.

El vicepresidente estadounidense, J.D Vance, quien fue parte de las negociaciones al respecto de la aplicación, aseguró que “hubo cierta resistencia por parte de China“.

¿El acuerdo entre China y EE.UU. por TikTok está cerrado?

La orden de Donald Trump permitirá a un grupo de inversores liderado por estadounidenses comprar la aplicación a ByteDance, aunque el acuerdo aún no está cerrado y también requiere la aprobación de China, según Euro News.

Durante el evento de la firma en la Casa Blanca de Washington, D.C., el mandatario federal dijo que el presidente de China, Xi Jinping, había dado luz verde al acuerdo y expresó confianza en que se completaría.

“Tuve una conversación muy agradable con el presidente Xi, lo respeto mucho. Espero que él también me respete. Y hablamos de TikTok y otras cosas, pero hablamos de TikTok, y nos dio el visto bueno para que lo tomen grandes inversores estadounidenses”. Donald Trump

La cadena CNN precisó que, aunque tanto funcionarios estadounidenses como chinos han señalado que están alineados con el marco del acuerdo, todavía se requiere de aprobaciones regulatorias de ambos países.

Finalmente, Donald Trump señaló: “Agradezco mucho que haya aprobado el acuerdo porque para que se concrete correctamente necesitábamos el apoyo y la aprobación de China“.

¿Qué sigue para que TikTok se quede en EE.UU.?

En enero de este año, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se prohibió la app a menos que la empresa matriz ByteDance desinvirtiera el 80% de sus activos estadounidenses a inversionistas no chinos.

Desde ese entonces, el presidente ha retrasado en repetidas ocasiones la aplicación de esta medida y, a raíz del decreto firmado este jueves, se espera que se extienda la pausa por 120 días más para completar el papeleo y las aprobaciones regulatorias, según CNN.

Trump recientemente extendió la pausa hasta el 16 de diciembre, lo que significa que, si el acuerdo se completa, es probable que los activos de TikTok no se transfieran formalmente hasta el próximo año”, según el portal estadounidense.

También se espera que ByteDance firme un acuerdo que establezca el marco del acuerdo con uno o más de los nuevos inversionistas esta semana.

Así es el acuerdo aprobado por Trump para poner TikTok bajo propiedad de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 25 de septiembre una Orden Ejecutiva que evita la prohibición de TikTok en territorio estadounidense, bajo un esquema de desinversión que busca garantizar la seguridad nacional.

De acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario determinó que el acuerdo marco propuesto, en el que TikTok pasará a ser operada por una nueva empresa conjunta con sede en Estados Unidos, constituye una “desinversión calificada”.

Esta compañía tendrá mayoría de capital estadounidense, será dirigida por una junta con experiencia en seguridad nacional y ciberseguridad, y cumplirá con estrictas normas de protección de datos.

ByteDance, empresa matriz china de TikTok, poseerá menos del 20% de las acciones, solo designará a un integrante de la junta de siete miembros y quedará excluida del comité de seguridad.

Por su parte, Oracle actuará como proveedor de seguridad, supervisando de manera independiente todas las operaciones de la aplicación en Estados Unidos.

El esquema aprobado establece que el algoritmo, el código y las decisiones de moderación de contenido quedarán bajo control de la nueva empresa.

Asimismo, prohíbe que los datos de usuarios estadounidenses se almacenen bajo supervisión extranjera: toda esta información se mantendrá en servidores seguros en Estados Unidos, administrados por Oracle.

El plan también contempla una supervisión estricta sobre actualizaciones de software, algoritmos y flujos de datos.

Los modelos de recomendación que utilicen información de usuarios estadounidenses deberán ser reentrenados y monitoreados por socios de seguridad de confianza.

Para permitir la implementación de estos cambios, la Orden suspende la aplicación de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas de Adversarios Extranjeros durante 120 días.

Según la administración Trump, el acuerdo asegura que los 170 millones de usuarios en Estados Unidos puedan seguir utilizando la app de forma segura, al tiempo que se garantiza el sustento de creadores de contenido y empresas que dependen de la plataforma.

Además, proyecta que la permanencia de TikTok generará 178 mil millones de dólares en actividad económica en los próximos cuatro años y apoyará miles de empleos en el país.