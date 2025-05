El Galaxy S25 Edge llega a México… ¿qué tan delgado es?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué tan delgado es el Galaxy S25 Edge? | Foto: Samsung

Samsung presentó en México el Galaxy S25 Edge, un celular con diseño ultradelgado, cámara de 200 MP y funciones de inteligencia artificial avanzadas, ya disponible en preventa.

Un diseño compacto, resistente y elegante

El Galaxy S25 Edge solo mide 5.8 mm de grosor y 163 gramos. Su marco de titanio curvado aporta resistencia, mientras que la pantalla está protegida con el nuevo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, una vitrocerámica que combina fuerza y nitidez.

Este celular lleva el diseño de la serie Galaxy S; sin embargo, su cuerpo compacto está pensado para no sacrificar durabilidad ni comodidad de uso.

Cámara de 200 MP y edición con Galaxy AI

El Galaxy S25 Edge tiene una cámara de 200 MP, que ofrece imágenes con más del 40% de brillo mejorado en baja luz.

También incorpora un lente ultra gran angular de 12 MP con autofoco, perfecto para tomas macro detalladas.

Gracias al motor ProVisual Engine, mejora los retratos, los tonos de piel y los detalles en ropa y naturaleza.

Además, incluye herramientas de Galaxy AI, como Audio Eraser y DrawingAssist, que permiten editar como un profesional directamente desde el dispositivo.

Potencia y rendimiento con Snapdragon 8 Elite

Este modelo integra el Snapdragon 8 Elite para Galaxy, garantizando un rendimiento veloz y eficiente durante todo el día.

Su sistema de refrigeración con cámara de vapor más delgada y ancha ayuda a mantenerlo fresco en tareas intensas.

La pantalla también mejora con ProScaler, que aumenta un 40% la calidad del escalado de imagen, y con el motor de imagen mDNIe, exclusivo de Samsung.

Galaxy AI potencia la experiencia diaria

El Galaxy S25 Edge incorpora funciones inteligentes en todo el sistema. Con Now Brief y Now Bar, ofrece recordatorios contextuales y sugerencias útiles en apps de terceros.

También permite interacciones en tiempo real con Gemini Live, gracias a su colaboración con Google.

La privacidad está garantizada mediante procesamiento de IA en el dispositivo y protección con Samsung Knox Vault.

Preventa y precio en México

Galaxy S25 Edge ya está disponible en preventa hasta el 29 de mayo. Precios:

256 GB: $28,999 MXN

512 GB: $31,499 MXN

Durante la preventa en Samsung.com/mx o la app Samsung Shop, los compradores obtendrán la versión de 512 GB al precio de la de 256 GB.

Estará disponible en colores: Plata Titanio, Negro Titanio y Azul Titanio.