GENERANDO AUDIO...

Larry Ellison tiene ganancias que podrían superar a Musk. FOTO: AFP

El multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, vio crecer su fortuna en cerca de 100 mil millones de dólares en un solo día, luego de que las acciones de su compañía se dispararan tras reportar ganancias impulsadas por el negocio de inteligencia artificial (IA), lo que lo pone muy cerca del empresario tecnológico, Elon Musk.

Con este aumento, la riqueza total de Ellison se ubica en 395 mil millones de dólares, frente a los 440 mil millones con los que se estima cuenta Musk, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Forbes. Sin embargo, el ranking en tiempo real de Bloomberg lo coloca ya por encima del fundador de Tesla, designándolo como el hombre más rico del mundo.

Oracle apuesta fuerte por la inteligencia artificial

La CEO de Oracle, Safra Catz, calificó el último trimestre como “asombroso” tras concretar cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes. La compañía proyecta que los ingresos de su negocio en la nube crezcan 77% en este año fiscal, hasta alcanzar los 18 mil millones de dólares.

[TE PUEDE INTERESAR: Tesla propone paquete récord de 1 billón de dólares para Elon Musk]

Ellison, de 81 años, posee más del 40% del capital de Oracle, de acuerdo con datos de S&P Capital IQ.

Musk pierde terreno con Tesla

La fortuna de Musk, en gran medida vinculada a Tesla, se ha visto presionada en 2025 por la caída de las acciones de la automotriz. El retroceso se atribuye a ventas estancadas y a la asociación pública del empresario con figuras de la política de extrema derecha en Estados Unidos.

A pesar de ello, Tesla presentó este mes una propuesta de compensación para Musk que podría superar el billón de dólares hacia 2035, siempre que la empresa cumpla objetivos ambiciosos. Los accionistas votarán este plan en noviembre.

Una relación de aliados

A pesar de la competencia en los índices de riqueza, Ellison y Musk mantienen una relación cercana. El fundador de Oracle invirtió más de mil millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk y fue miembro de la junta directiva de Tesla durante varios años.

Ellison, además, ha sido un partidario de Donald Trump, mientras que Musk se ha mantenido como una de las figuras más influyentes en la industria tecnológica global.