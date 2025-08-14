Elon Musk vs Sam Altman, “El Pizu” cuenta cómo fue el encontronazo

GENERANDO AUDIO...

Emilio Saldaña “El Pizu” contó a Pablo Valdés, en “A las nueve con uno”, sobre las dos “peleas” que se vivieron en el mundo de la tecnología esta semana y que involucran desde a Elon Musk, hasta a Sam Altman y TikTok.

Elon Musk vs Apple, ¿y Sam Altman?

Por un lado, “El Pizu” explicó de qué fue la discusión que protagonizó Elon Musk y Sam Altman por las amenazas que hizo el CEO de Tesla y SpaceX de demandar a Apple por no listar a la red social X como la plataforma número 1 de noticias y dentro de sus sugerencias de apps.

“Literalmente le aplicó a Apple la de que él “tiene otros datos” y de acuerdo con Elon Musk son la aplicación número 1 y como no están listados así, Apple está, de acuerdo a lo que piensa Elon Musk, cometiendo violaciones a las leyes antimonopolio y amenazaba con demandarlos por esta razón”. Emilio Saldaña “El Pizu”, experto en tecnología

Sin embargo, “en estas publicaciones que estaba haciendo Elon Musk, interrumpe Sam Altman dentro de la plataforma, contestándole en tono sarcástico y burlón que:



‘Le extrañaba que alguien como Elon Musk se atreviera a estar reclamándole a Apple algo por el estilo, cuando era de todos conocido que era Elon Musk quien había hecho modificaciones al algoritmo para mejorar o favorecer a empresas, ideologías y a él mismo dentro de la plataforma de X’“.

A esto, nuestro colaborador contó que Musk “super enojado” le contestó a Altman señalando que “el tuit de Sam Altman tenía varios millones de vistas, muchas más de las que él mismo tenía”.

“Recordemos que en el 2023 en el Super Tazón, el presidente Joe Biden hizo una publicación apoyando a las águilas de Filadelfia y esta publicación tuvo 23 millones de likes. Elon Musk hizo una publicación similar en el mismo evento y tuvo 9 millones de likes. Es recordado que Musk regresó a su oficina muy molesto y convocó a sus programadores para darles instrucciones de que sus publicaciones aparecieran de forma mucho más frecuente a los usuarios”, narró el experto.

“De ahí que nuestra audiencia se pueda explicar por qué, aunque no sigamos a Elon Musk, vemos constantemente sus publicaciones dentro de la plataforma”. Emilio Saldaña “El Pizu”, experto en tecnología

TikTok vs Estados Unidos

También, nuestro colaborador dijo, durante la transmisión con la multiplataforma de Unotv.com qué pasará con el enfrentamiento que existe desde hace tiempo entre la plataforma de TikTok y Estados Unidos, esto a propósito de que, por tercera ocasión está por vencer el plazo otorgado a la red social china para que no sea prohibida en el mercado estadounidense.