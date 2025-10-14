Estafas digitales amenazan a fanáticos del GP de México, alertan por apuestas fraudulentas y tiendas falsas

GENERANDO AUDIO...

Foto GP de México 2024. AFP

La firma de ciberseguridad Kaspersky lanzó una alerta ante el aumento de fraudes digitales dirigidos a fanáticos del automovilismo, a pocos días de que se celebre el GP de México de Fórmula 1, programado del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Según la compañía, los ciberdelincuentes están aprovechando la alta demanda de boletos, servicios de streaming y artículos oficiales para ejecutar estafas en línea que comprometen tanto la seguridad financiera como los datos personales de los usuarios.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 400 mil personas están interesadas en adquirir entradas para asistir al GP de México. Por ello, los expertos en seguridad identificaron las principales estafas digitales.

Principales estafas digitales relacionadas con el GP de México

Apuestas deportivas fraudulentas

Kaspersky advirtió sobre casos en los que los usuarios reciben mensajes notificándoles que ganaron una lotería organizada por una casa de apuestas. El engaño consiste en pedir pagos por supuestos gastos de tramitación, seguros o impuestos.

“Una vez que la víctima transfiere dinero, los estafadores inventan nuevos cargos para seguir extrayendo fondos. Finalmente, no hay ningún premio, y los datos personales también quedan comprometidos”. Kaspersky

Tiendas en línea falsas que venden supuestos artículos oficiales del GP de México

Estas páginas, que imitan a las tiendas oficiales, muestran imágenes reales de productos, reseñas inventadas y precios atractivos. Sin embargo, tras realizar el pago, el comprador no recibe ningún producto, y los delincuentes pueden usar los datos bancarios para hacer compras no autorizadas.

Streaming pirata: suscripciones falsas y malware

Para quienes no asistirán al GP de México, los ciberdelincuentes ofrecen plataformas de streaming falsas con promesas de transmisiones exclusivas o con descuento.

Una vez que los usuarios realizan el pago, no acceden a ningún contenido y, en muchos casos, sus datos son usados para cobros no autorizados o instalación de malware.

“Los grandes eventos deportivos no sólo movilizan multitudes, también generan un entorno digital perfecto para los ciberdelincuentes”, explicó María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en Kaspersky.

“Diseñan campañas de phishing que replican con precisión los servicios legítimos y, una vez que la víctima entrega sus datos, los atacantes pueden apropiarse de credenciales, dinero y hasta instalar software malicioso para acceder a los dispositivos”. María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad en Kaspersky

Recomendaciones para evitar estafas durante el GP de México

Para protegerse de estas amenazas, Kaspersky sugiere seguir estas medidas: