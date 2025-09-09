GENERANDO AUDIO...

Forma sencilla de encontrar el iPhone aunque esté en modo silencio. Foto: Getty

La creadora de contenido Carol Méndez (@familialeonymas) reveló una forma sencilla de encontrar el iPhone aunque esté en modo silencio, algo que puede ayudar a muchas personas que no recuerdan dónde está su dispositivo.

Y es que, poner el celular de Apple en modo silencio es una práctica muy habitual cuando alguien no quiere interrupciones, ya sea en el trabajo, en la escuela o en casa. Sin embargo, el problema aparece cuando la persona no recuerda dónde dejó el aparato, ya que pedir a alguien que lo llame no funciona, porque el teléfono no suena.

¿Cómo localizar mi iPhone si está en modo silencio?

Carol Méndez menciona en un video a sus seguidores de TikTok una forma sencilla de encontrar el iPhone aunque esté en modo silencio. Los pasos son los siguientes:

Lo primero es tomar tu celular e ir a la lista de contactos

Ahí se debe elegir a una persona de confianza

Luego hay que entrar a “editar” contacto

Después hay que bajar y seleccionar “tono de llamada”

Enseguida se elige “excepción por emergencia”

De esta manera se da “OK” y se activa, para que cuando se le pida a esa persona que llame al iPhone suene aunque esté en modo silencio, para que su dueña o dueño lo localice con suma facilidad.

Recomendaciones prácticas

Si bien, esta forma sencilla de encontrar el iPhone aunque esté en modo silencio se plantea de forma general, lo más recomendable es configurarlo con la persona con la que se convive a diario, como una pareja, un familiar o un compañero de casa. Así, la ayuda resulta inmediata cuando el celular se extravía dentro del hogar.

Herramientas oficiales para iPhone

Apple ofrece su propia solución a través de iCloud o la app Buscar. Para ello, se accede a icloud.com/find o a la aplicación desde otro dispositivo Apple. Se inicia sesión con el Apple ID y se selecciona el dispositivo. Al elegir la opción “Reproducir sonido”, el iPhone emite una alerta sonora aunque esté silenciado.

Opciones oficiales para Android

Google también cuenta con un servicio para estos casos mediante “Encontrar mi dispositivo”. Para ello, se entra en google.com/android/find o en la aplicación. Luego se inicia sesión con la cuenta de Google vinculada. Tras seleccionar el dispositivo, se pulsa “Reproducir sonido” y el móvil suena durante cinco minutos, incluso en silencio.

Otros consejos útiles

Para que estas funciones operen correctamente, el celular necesita tener la localización activada y conexión a internet. En los equipos Samsung, la app SmartThings Find añade ventajas como la búsqueda sin conexión, lo que incluso permite localizar un dispositivo apagado.

Tanto Apple como Google también muestran la última ubicación registrada, lo que facilita la búsqueda en caso de pérdida.