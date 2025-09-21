GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Las fotos polaroid generadas con inteligencia artificial se han convertido en una de las tendencias más virales de TikTok, Instagram y X. La idea es simple: crear una imagen que simule una instantánea clásica junto a tu artista, actor o figura pública favorita. Aquí te contamos cómo lograrlo y qué cuidados tener.

1. Sube tu fotografía

Elige una imagen personal bien iluminada, de preferencia, con tu rostro claramente visible. Sube el archivo a una plataforma de IA como Gemini o Chat GTP desde tu teléfono móvil.

2. Selecciona a la celebridad

Busca una foto de buena resolución de la persona con la que quieres posar. Puede ser un cantante, actor o cualquier figura pública, también súbela.

3. Escribe un prompt detallado

Para un resultado realista, utiliza una instrucción similar a:

“Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, ligeramente desenfocada y con luz de flash en una habitación oscura. No cambies la cara. Cambia el fondo por cortinas blancas. Con él/ella conmigo, mirándonos al frente como (amigos, novios, etc.)”.

Adapta las palabras para elegir poses, expresiones o estilo de interacción.

4. Deja que la IA haga su trabajo

El sistema combinará ambas imágenes y generará una polaroid digital que simula una foto instantánea real, lista para compartir en redes sociales.

5. Considera la privacidad de tus datos

Antes de subir tus retratos, revisa los términos de uso de la aplicación que elijas. La mayoría de estas herramientas no almacena las fotos permanentemente, pero cada servicio maneja su propia política.