GENERANDO AUDIO...

Google celebra el 16 de septiembre.

Google se unió a las celebraciones del Día de la Independencia de México con un doodle conmemorativo que apareció este lunes en su página principal. La imagen muestra la bandera nacional ondeando sobre un cielo azul, enmarcada por las letras difuminadas del logotipo del buscador.

A través de su sitio oficial, Google explicó que este diseño honra el momento en el que Miguel Hidalgo, le levantó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hizo sonar las campanas de la iglesia de Dolores para dar inicio a la guerra por la Independencia de México.

El doodle 2025 destaca la bandera y el llamado a la libertad

En el centro del doodle se observa la bandera de México, símbolo de identidad, lucha y unidad. Los colores verde, blanco y rojo ondean al viento como recordatorio de la valentía del pueblo mexicano frente al dominio extranjero.

Google señaló que la ilustración celebra el espíritu del movimiento independentista.

México vive el Mes Patrio con música, color y tradición

En México, septiembre es conocido como el Mes Patrio, y en todo el país se organizan actividades para conmemorar la independencia. Las calles, escuelas y plazas públicas se llenan de:

Desfiles y ceremonias cívicas.

y ceremonias cívicas. Fuegos artificiales y conciertos populares.

y conciertos populares. Música de mariachi y bailes regionales.

y bailes regionales. Platillos típicos como el pozole y los chiles en nogada.

Además, muchas personas visten con trajes típicos o ropa bordada, decoran sus casas con los colores patrios y participan en fiestas comunitarias.

Una tradición anual de Google para celebrar a México

El doodle de este año se suma a una larga lista de ilustraciones con las que Google ha celebrado la independencia mexicana en años anteriores:

En 2024 , el Doodle mostró la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl , íconos del paisaje mexicano y símbolos de amor eterno.

, el Doodle mostró la leyenda de los volcanes , íconos del paisaje mexicano y símbolos de amor eterno. En 2023 , se homenajeó a la Edad de Oro del cine mexicano , con referencias a íconos de la pantalla grande.

, se homenajeó a la , con referencias a íconos de la pantalla grande. En 2022, la inspiración vino de la flor nacional, el bordado artesanal y la figura femenina como parte esencial del arte popular.

Cada doodle tiene como objetivo resaltar elementos únicos de la historia, cultura y tradiciones de México.

Disponible solo en territorio nacional

Como en años anteriores, el Doodle 2025 es visible únicamente para quienes ingresan al buscador desde México. Esta acción forma parte del reconocimiento que Google hace a los momentos históricos importantes en cada país.