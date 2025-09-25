GENERANDO AUDIO...

El especialista en tecnología, Emilio Saldaña “Pizzu”, analizó el papel de Google en la vida digital y recordó que “nadie puede vivir sin Google hoy en día”. La compañía celebra 20 años en México, un periodo en el que no solo transformó la manera de interactuar con la información, sino que también consolidó una relación clave con el país.

“México fue el primer país en Latinoamérica en recibir oficinas de Google en español”, destacó el especialista. Actualmente, la empresa cuenta con un centro de excelencia en ingeniería y con Google Cloud operando a nivel regional, lo que permite que los usuarios accedan a los contenidos en menor tiempo gracias a servidores más cercanos.

Evolución de la búsqueda gracias a Google: de un verbo a la vida cotidiana

En dos décadas, el buscador dejó de ser solo una herramienta para convertirse en un hábito cotidiano. “¿Ustedes recuerdan la primera vez que escucharon un ‘ya lo buscaste en Google’? Hoy nos damos cuenta de que se convirtió en una ventana prácticamente hacia el conocimiento”, explicó Pizzu.

La influencia es tal que la Real Academia Española incorporó oficialmente el verbo googlear, definido como el acto de buscar información en Internet.

Innovación con inteligencia artificial

Uno de los anuncios más recientes de Google es la integración de inteligencia artificial en su buscador. “Hoy dentro del buscador tradicional hay un botoncito que dice búsqueda AI, y lo que han hecho es integrar una búsqueda basada en inteligencia artificial, en la que la respuesta que nos entregan es un conjunto de sitios consultados indexados, pero en forma de respuesta similar a lo que hemos visto en ChatGPT”, detalló Pizzu.

Este cambio refuerza el dominio de Google en el sector: actualmente concentra más del 90% de las búsquedas que se realizan a diario en internet.

Becas y apoyo a la digitalización

Con motivo de su aniversario, la compañía también anunció iniciativas educativas y empresariales. “Anunciaron 89 mil becas relacionadas con desarrollar capacidades para desarrolladores, para inteligencia artificial y apoyo a más de 100 mil pymes con foco en turismo, marketing y atención al cliente”, señaló Pizzu.

Estos programas buscan impulsar la formación tecnológica y la competitividad digital en México y Latinoamérica.

La anécdota del nombre Google

El especialista recordó también el origen del nombre del buscador.

“Google viene del término googol, que significa un número uno seguido de cien ceros. Cuando los fundadores pensaban cómo llamarle, lo escribieron mal y de ahí surgió Google, relacionado con la gran cantidad de información que pretendían indexar”. Emilio Saldaña “Pizzu”, analista de tecnología.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

A dos décadas de su llegada a México, Google no solo cambió la forma en que buscamos información, sino que también marcó el lenguaje, la cultura y la vida diaria. “Hoy no podríamos vivir sin Google, y ni se diga los estudiantes y periodistas”, concluyó Pizzu.