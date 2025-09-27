Google cumple 27 años y revive su primer logo con un Doodle nostálgico

GENERANDO AUDIO...

Google cumple 27 años. Foto: Getty Images

El motor de búsqueda más utilizado del mundo, Google, celebra este 27 de septiembre de 2025 su 27º aniversario con un Doodle nostálgico que revive el primer logo de la compañía.

Con este gesto, el gigante tecnológico recuerda sus humildes inicios en 1998, cuando Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, fundaron oficialmente la empresa en un pequeño garaje de Menlo Park, California.

El logo original, muy distinto al diseño minimalista actual, contrasta con la identidad visual moderna de Google, el Doodle conmemorativo invita a los usuarios a mirar al pasado y valorar el camino recorrido, de ser un motor de búsqueda emergente en un internet incipiente a convertirse en una corporación global que lidera sectores como la inteligencia artificial, la publicidad digital y el hardware.

Una fecha con historia

Aunque Google fue fundado oficialmente el 4 de septiembre de 1998, la compañía fijó el 27 de septiembre como su día de aniversario para coincidir con un récord alcanzado en número de páginas indexadas. Desde entonces, cada año recuerda su fundación con un Doodle especial que conecta a la plataforma con la cultura y la historia global.

Del garaje al mundo

En sus primeros días, la inversión inicial de la compañía fue de 85 mil dólares, dinero suficiente para despegar un proyecto que en pocas semanas se convirtió en un fenómeno. Pese a que no fue el primer motor de búsqueda en aparecer, Google revolucionó el acceso a la información gracias a su rapidez, relevancia de resultados y diseño sencillo en una época en la que internet estaba saturado de publicidad y páginas poco intuitivas.

El nombre que casi no fue

Uno de los datos curiosos más llamativos es que “Google” iba a llamarse “Googol”, un término matemático que representa el número 10 elevado a la potencia de 100. Sin embargo, un error tipográfico al registrar el dominio cambió el rumbo de la historia, y el nombre “Google” quedó definitivamente grabado.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Google Discover más cerca de ti: así puedes seguir a UnoTV y personalizar tu feed]

Datos curiosos de Google

Primera indexación masiva: el motor de búsqueda pasó de indexar unas 25 millones de páginas en 1998 a más de 130 billones en la actualidad .

el motor de búsqueda pasó de indexar unas a más de . Idiomas: Google está disponible en más de 150 idiomas .

Google está disponible en más de . Oficinas “Googleplex”: la sede principal en Mountain View, California, es famosa por su ambiente lúdico, con bicicletas, salas de juegos y comida gratis para empleados.

la sede principal en Mountain View, California, es famosa por su ambiente lúdico, con bicicletas, salas de juegos y comida gratis para empleados. Dog-friendly: desde sus inicios, Google permite que los empleados lleven a sus perros a la oficina.

desde sus inicios, Google permite que los empleados lleven a sus perros a la oficina. Primer Doodle: fue en 1998 y no celebraba un aniversario, sino que avisaba que los fundadores estarían fuera asistiendo al festival Burning Man en Nevada.

Google, 27 años después

Hoy, casi tres décadas más tarde, Google es mucho más que un motor de búsqueda, su ecosistema incluye Android, Gmail, Google Maps, YouTube y su división de inteligencia artificial, DeepMind. Al mismo tiempo, sus Doodles siguen siendo una de las formas más queridas de acercar la tecnología a la cultura, recordando que detrás de un imperio digital siempre hay un comienzo sencillo.