Google Discover te da noticias frescas de UnoTV. FOTO: Shutterstock|Getty images

Google Discover se ha convertido en una herramienta clave para acceder a las noticias más relevantes de México y el mundo. Ahora, con su actualización, los usuarios podrán personalizar el contenido y seguir directamente a UnoTV, para recibir información en tiempo real de manera más ágil y sencilla desde su celular.

Aunque la mayoría de las personas está acostumbrada a buscar noticias directamente en el navegador, Discover ofrece otra forma de mantenerse informado, sin necesidad de escribir una consulta específica.

Discover te da las noticias que quieres

Con esta actualización, Google busca que los usuarios tengan un acceso más práctico a las noticias más recientes, personalizando su experiencia desde el celular.

“Estamos actualizando Discover para que sea aún más fácil encontrar, seguir e interactuar con el contenido y los creadores que más te interesan. Desde creadores hasta editores de noticias, Discover será un punto de partida más útil y personalizado para explorar la web”, informó Google en su blog oficial.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Además de artículos, ahora podrás previsualizar publicaciones en redes sociales relacionadas con los temas de tu interés.

Sigue a UnoTV con la mejor información

Tanto en dispositivos Android como en iOS, acceder a UnoTV desde Discover es sencillo:

En Android, desliza la pantalla de inicio de izquierda a derecha para abrir el buscador de Google; ahí aparecerán datos y noticias personalizadas

Otra opción, disponible para ambos sistemas, es abrir la aplicación de Google

El contenido que aparece en tu feed está basado en tu consumo diario de información, y ahora cada medio tendrá un botón “seguir”, que puedes activar para no perderte ninguna actualización.

Pasos para seguir a UnoTV en Google Discover

Abre el navegador o la aplicación de Google en tu teléfono (si no la tienes, descárgala desde Play Store o App Store) Asegúrate de tener tu cuenta de Gmail activa en tu dispositivo para una mejor personalización Desplázate en tu feed hasta ubicar el contenido de UnoTV Pulsa el botón “seguir” junto al nombre del medio

¿Qué diferencia hay entre buscar noticias y activarlas en Discover?

Al dar “seguir” a UnoTV en Google Discover no se mostrarán notas aisladas, sino un flujo constante de información actualizada con prioridad dentro de tu feed. Esto asegura que los temas de mayor interés para ti estén siempre presentes y en tiempo real.