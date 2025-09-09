GENERANDO AUDIO...

Google Pixel 10 lleva a otro nivel la IA. FOTO: Marco A. Jiménez

Google Pixel 10 llegó oficialmente a México y lo hizo para quedarse. Carmen Quintanilla, gerente de marketing de Google Pixel para México, explicó las innovaciones de la compañía que ofrecen a través de este smartphone impulsado por inteligencia artificial (IA) para facilitar la vida diaria de los usuarios e ir más allá con la creatividad.

“Sabemos y vemos que es un dispositivo que va a gustar mucho y que, sobre todo, esperamos que sea muy útil para la vida de las personas”, señaló.

Pixel 10 en México: toda la experiencia disponible

Google lanzó en el país el Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, asegurando que todas sus funciones estarán disponibles en español y sin limitaciones regionales para cualquier usuario que desee adquirir alguno de estos equipos.

“Llega listo para que el usuario lo pueda disfrutar al máximo, con las funcionalidades en el idioma, partners de negocio y un ecosistema completo de productos”, explicó Quintanilla.

Entre las novedades destaca la llegada de los Pixelsnap, cargadores magnéticos compatibles con el estándar Qi2. Los Pixel 10 son los primeros dispositivos Android con carga magnética integrada, con potencias que van entre los 15 W en Pixel 10 y Pixel 10 Pro, hasta los 25 W en Pixel 10 XL.

Además, Google presentó accesorios como los Pixel Buds y el Pixel Watch, ambos con integración directa de Gemini, el asistente de IA de la compañía.

Android e inteligencia artificial en el día a día

Carmen Quintanilla destacó que la verdadera innovación de Google Pixel 10 está en la manera en que la IA se adapta a cada usuario.

“Hay muchas funcionalidades de inteligencia artificial que se adecuan a tu estilo de vida. Creo que ahí sucede la magia, que el uso se adecue a tu experiencia personal”. Carmen Quintanilla, gerente de marketing de Google Pixel para México.

Ya no tendrás que sufrir por tomar una buena fotografía, y no necesitarás ser un fotógrafo profesional.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra la “toma perfecta automática”, que selecciona lo mejor entre varias capturas y combina los mejores rostros en una sola fotografía.

Otro ejemplo es la traducción de voz en tiempo real, que permite mantener llamadas personales o de negocios en distintos idiomas, reproduciendo incluso la entonación de la voz original.

Funciones avanzadas de IA en Google Pixel 10

El Pixel 10 integra herramientas de IA diseñadas para resolver situaciones cotidianas y las más avanzadas.

No necesitas de ser un experto para poder disfrutar del impulso y la alta tecnología del procesador Tensor G5 que llevan estos Pixel y el poder de Gemini:

Gemini Live : superposiciones visuales en tiempo real que recomiendan productos o acciones según el entorno

: superposiciones visuales en tiempo real que recomiendan productos o acciones según el entorno Magic Cue : sugerencias automáticas para búsquedas, reservaciones y resolución de problemas

: sugerencias automáticas para búsquedas, reservaciones y resolución de problemas Camera Coach : guía en tiempo real para mejorar ángulos, iluminación y modos de fotografía

: guía en tiempo real para mejorar ángulos, iluminación y modos de fotografía Take a Message : transcribe llamadas no contestadas y sugiere respuestas

: transcribe llamadas no contestadas y sugiere respuestas Pixel Journal: permite llevar un registro de metas, pensamientos y objetivos diarios

Siete años de actualizaciones garantizadas

Uno de los puntos fuertes de los dispositivos Pixel es la promesa de 7 años de actualizaciones de Android, lo que asegura seguridad y acceso a nuevas funciones por un largo periodo.

“Cada pocos meses lanzamos lo que llamamos Pixel Drops, que son descargas de nuevas funcionalidades que llegan de forma automática al teléfono”, detalló la ejecutiva.

De esta forma, el Pixel no solo integra lo mejor de la IA actual con Android puro, sino que también se prepara para el futuro.

¿Cuánto cuestan los Google Pixel?

Estos dispositivos premium en diferentes colores parten de los siguientes precios:

Google Pixel 10 : $19,999 pesos

: Google Pixel 10 Pro : $25,999 pesos

: Google Pixel 10 Pro XL: $30,999 pesos

Google Pixel llegó para quedarse

Google aseguró que su estrategia en México busca permanencia y expansión, aunque no confirmó la llegada de otros modelos, el futuro a la nación azteca parece prometedor para los seguidores de la marca.

“La idea de llegar a un mercado es poder sostener la presencia; sí, estamos aquí para quedarnos”, puntualizó Carmen Quintanilla.

Con estas innovaciones, Pixel 10 se perfila como un referente en smartphones con inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia integral de hardware, software y actualizaciones que lo convierten en una opción destacada en México y el mundo.