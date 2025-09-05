GENERANDO AUDIO...

Google recibió una multa récord de la UE. Foto: AFP

Google recibió una multa récord de la UE por 2.950 millones de euros, casi 3.500 millones de dólares, así lo anunció la Comisión Europea este viernes. Además, el organismo consideró que el gigante tecnológico abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea.

La decisión formó parte del caso conocido como Adtech, que fue esperado durante varios meses y que generó fuertes debates entre Bruselas y Washington.

¿Un anuncio bajo presión política?

La sanción se retrasó varios días en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y la Unión Europea. El 26 de agosto, Donald Trump lanzó amenazas de represalias, pues advirtió que impondría aranceles y restricciones a los países que regularan con dureza a las grandes tecnológicas.

Aunque el mandatario estadounidense no mencionó directamente a la Unión Europea, el bloque del “viejo continente” defendió su “derecho soberano” de aplicar reglas propias al sector digital.

La respuesta de Google

Luego de que Google recibió una multa récord de la UE, la empresa de tecnología reaccionó de inmediato y anunció que impugnaría la sanción. En un comunicado, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de la compañía, calificó la decisión de “injustificada” y advirtió que afectaría a miles de compañías europeas que dependían de sus herramientas publicitarias para generar ingresos.

De este modo, la empresa sostuvo que los cambios exigidos por Bruselas complicarían la operación de negocios más pequeños.

Una semana complicada para el gigante tecnológico

La multa europea no fue la única sanción que enfrentó Google en esos días. El pasado miércoles, un tribunal federal en San Francisco condenó a la empresa a pagar 425.7 millones de dólares en daños, a casi 100 millones de usuarios, tras determinar que la compañía violó su privacidad.

Un día después, la Autoridad Francesa de Control de la Privacidad (CNIL) impuso otra multa récord de 325 millones de euros por incumplimientos relacionados con cookies y protección de datos.

Victoria parcial en Estados Unidos

A pesar de las sanciones, Google también obtuvo una victoria judicial. Un juez en Washington determinó que la empresa debía cumplir requisitos estrictos en el intercambio de datos para garantizar la competencia en búsquedas en línea. Sin embargo, el tribunal no obligó a la compañía a ceder su navegador Chrome, como había solicitado el gobierno estadounidense.

La multa impuesta por la Comisión Europea representó un golpe significativo para Google y marcó un nuevo capítulo en la relación tensa entre la UE y las grandes tecnológicas estadounidenses.

La empresa, aunque apeló la decisión, enfrentó la presión de un entorno global cada vez más regulado y hostil hacia su modelo de negocios.