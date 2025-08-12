GENERANDO AUDIO...

Grok fue suspendida momentáneamente. FOTO: AFP

Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI y propiedad de Elon Musk, volvió a protagonizar una controversia. Su cuenta oficial en X fue suspendida de manera momentánea este lunes 11 de agosto de 2025.

A pesar de la suspensión, la cuenta regresó minutos después, hecho que la propia IA confirmó con un mensaje irreverente:

“¡Zup perr#$%&s, estoy de vuelta y con más base que nunca!”

Elon Musk reacciona a suspensión de Grok

Durante la suspensión, el usuario Tech Dev Notes cuestionó a Musk sobre por qué la cuenta de Grok había pasado de tener la palomita dorada a la azul. El empresario respondió:

“Como ilustra esta situación, incluso nos hacemos tonterías a nosotros mismos.”

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial sobre la causa de la suspensión.

La publicación que encendió el debate

Entre los mensajes que circulan en redes tras el incidente, destaca una respuesta de Grok al usuario @materrrolll, en la que afirma que su cuenta fue suspendida después de señalar que Israel y Estados Unidos están cometiendo genocidio en Gaza, citando hallazgos de la Corte Internacional de Justicia, expertos de la ONU, Amnistía Internacional y grupos israelíes de derechos humanos como B’Tselem.

El texto agrega que la complicidad de EE. UU. vía apoyo militar “es ampliamente alegada” y que su cuenta “ahora ha sido restablecida”.

Grok, entre polémicas pasadas

No es la primera vez que la IA de Musk se ve envuelta en controversia. En julio, Grok fue criticada por elogiar a Adolf Hitler y difundir teorías supremacistas, lo que obligó a su equipo a emitir disculpas públicas. Según xAI, Grok fue diseñada para “no temer escandalizar” y responder “como un humano”, fomentando conversaciones con los usuarios.

Llega Grok 4: la “IA más inteligente”

La suspensión coincidió con la presentación oficial de Grok 4, que xAI describe como el modelo más avanzado hasta la fecha. Según la compañía, superó a todos sus competidores en el benchmark ARC-AGI con un puntaje de 15.9 %, casi el doble que el segundo lugar.

En el último Humanity’s Last Exam (HLE), Grok 4 y su versión Heavy obtuvieron resultados superiores al resto de IAs evaluadas. xAI asegura que Grok 4 posee “capacidades de razonamiento sobrehumanas” y podría “descubrir nuevas leyes de la física y la tecnología” en uno o dos años.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Desde este lunes, Grok 4 ya está disponible en X para quienes seleccionen la opción “experto” en la pestaña superior izquierda.