Grok reta basándose en publicaciones del usuario en X. Foto: AFP

Grok, el chatbot de Elon Musk, puede cambiar de personalidad, e incluso, transformarse en un comediante descontrolado, ante lo cual se dice que “no es para mentes frágiles.

Esto comportamiento, que pudiera definirse como de “estilo grosero”, se debe a que sus propios desarrolladores literalmente lo configuren para que se comporte de esta forma y “se salga de control”.

Características que hace diferente a Grok de otros chatbots

Ante la forma de comportarse con los propios usuarios, el caos parecería estar en el ADN de Grok, situación que se diferencia de otros chatbots como ChatGPT o Gemini. Por ello, destacan características como las siguientes:

Está integrado a X

Grok se vincula directamente con lo que antes era conocido como Twitter, por lo que tiene acceso en tiempo real a datos de redes sociales, algo que otros chatbots no ofrecen.

Personalidad

Desde el principio fue diseñado para tener personalidad. En su “modo divertido” es provocador e incluso reta basándose en las publicaciones del usuario en X.

Dogmático

A diferencia de otros bots que buscan ser neutrales, Grok tiene opiniones definidas.

Cuota de mercado de Grok es mínima

A pesar de toda la atención mediática. Por ejemplo, en Estados Unidos apenas alcanza el 0.6%, mientras que ChatGPT lidera con un 60.4%, Copilot tiene el 14.1% y Gemini el 13.5%.

¿Cuándo fue creado Grok?

El chatbot de inteligencia artificial (IA) desarrollado por la empresa xAI fundada por Elon Musk, fue presentado por primera vez en noviembre de 2023. Actualmente está disponible inicialmente para usuarios seleccionados de X Premium.