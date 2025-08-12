HONOR 400 Pro: convierte las fotos de tus vacaciones en videos con ayuda de la IA

GENERANDO AUDIO...

HONOR, empresa china de tecnología, presentó este año su nueva estrategia centrada en la inteligencia artificial (IA) y, en ese sentido, lanzó su nueva serie de celulares que incluye al HONOR 400 Pro, un dispositivo que incluye una función para transformar imágenes en videos con ayuda de la IA.

Unotv.com acompañó a la compañía asiática en un viaje por la isla caribeña de Sint Marteen para probar esta nueva herramienta que puede servir para dar movimiento a aquellos recuerdos de las vacaciones que solo pudieron ser capturados en fotografías.

¿Cómo convertir imágenes a video con IA?

El HONOR 400 y el HONOR 400 Pro incluyen una función llamada “Imagen a video“, la cual anima las fotografías estáticas para que tengan un movimiento natural. Para lograrlo, se deben seguir estos pasos:

Toma una foto con la cámara del celular Ingresa a la galería del dispositivo Accede al apartado de “Crear” Presiona la opción de “Imagen a video” Selecciona “Agregar imagen” Elige la foto que quieras convertir en video Acomoda el formato que desees (16:9 o 9:16) Termina presionando el botón “Iniciar generación”

Al final, solo tendrás que esperar aproximadamente un minuto para que termine de crearse el video para, finalmente, solo presionar el botón de “Exportar“.

Cabe destacar que el HONOR 400, y su versión Pro, solo permiten tres créditos para la creación de videos al día.

¿Y cómo transformar esos videos en una película?

Los videos creados por este dispositivo solo duran cinco segundos; sin embargo, también existe una opción para crear un video más largo con la función “Película instantánea“. Así funciona:

Entra a la galería del dispositivo Ingresa a la opción “Crear” Selecciona “Película instantánea” Elige los videos con IA que quieras agregar a tu película Presiona el botón “Película instantánea”

El smartphone mostrará un primer borrador, al que se le puede modificar la plantilla, la música, el tipo de recortes e, incluso, se puede editar de manera personalizada.

Otras funciones de IA disponibles en el HONOR 400 Pro

La visita a la isla de Sint Maarten ayudó a probar la función “Borrador AI“, que elimina a las personas que se cuelan en las fotos sin tener que circular a las personas, sino que la IA las identifica para removerlas automáticamente.

Aprovechando esa foto, una nueva modalidad de la marca, conocida como “Recorte con IA” permite cortar al protagonista de la imagen y ponerlo en otro fondo completamente diferente.

Los resultados pueden verse falsos y sobreeditados, lo cual ayuda a las personas a no caer en engaños; sin embargo, esto puede ser útil para subir fotos que no se pudieron tomar en el transcurso del viaje o las vacaciones.

Además, el HONOR 400 Pro (incluyendo también el HONOR 400) tiene una herramienta de inteligencia artificial incluida directamente desde la cámara. Se trata de Zoom AI.

Con esta novedad, el usuario puede hacer zoom desde x15 a cualquier objeto y, al presionar el botón “AI“, se tomará la foto y aclarará la toma para que se vea más clara, aunque la foto se tome a kilómetros de distancia.

El HONOR 400 Pro tiene “Expansión de imágenes con IA“, una herramienta que permite ampliar las imágenes que no muestran planos abiertos.

¿Para qué puede servir? Para adaptar las fotos al formato vertical que benefician las redes sociales como Instagram, en caso de querer compartirlas con familiares y amigos.

Aunque este nuevo apartado de edición con inteligencia artificial está pensado para imágenes, la visita a Sint Maarten incluyó una visita al Museo del Carnaval.

Aquí, se tomó una foto a los maniquíes en formato cuadrado y se le pidió a la IA que expandiera el resto de su atuendo, ofreciendo resultados relativamente parecidos al vestuario original.

Imagen 1: Fotografía tomada originalmente en formato 1:1

Imagen 2: La figura real tomada posteriormente en 16:19

Imagen 3: La interpretación de la IA con respecto a la foto en 1:1

¿Te marea viajar? Esta herramienta te puede ayudar

Al viajar en el bote por las aguas de Sint Marteen, el traslado podía ser mecedor y provocar mareos entre los pasajeros; sin embargo, el HONOR 400 Pro cuenta con la función “Alivio del mareo por movimiento“.

Se trata de una herramienta que muestra puntos a la izquierda y derecha de la pantalla, los cuales se mueven conforme al vehículo. ¿Para qué? Para reducir mareos y náuseas.

Así se puede implementar en el celular:

Abre “Ajustes”

Dirígete a “Funciones de accesibilidad”

Scrollea hasta encontrar “Alivio del mareo por movimiento” e ingresa a este apartado

Activa el botón de “Alivio del mareo por movimiento”

Cambia tu sensibilidad a mareos según el caso de mínima a elevada

Cabe destacar que no es necesario ver los puntos, según pudo comprobar este medio en Sint Marteen, confirmando que esta función puede ayudar significativamente a reducir los mareos por el movimiento en el mar o en un vehículo.