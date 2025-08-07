GENERANDO AUDIO...

La serie 400 de HONOR, empresa china de tecnología, ya está disponible en México. Para celebrar su lanzamiento, Unotv.com ha podido ser parte del primer workshop que ha juntado a toda Latinoamérica para probar el HONOR 400 Pro, el celular premium que inaugura nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para edición de imagen y video.

Sint Maarten, isla paradisiaca del Caribe, ha servido de marco para probar si este dispositivo tiene la capacidad de ser un aliado en estas vacaciones de verano para las familias que tienen planeada una escapada o un viaje en cualquier parte del mundo.

Así es la edición de fotos con IA en el HONOR 400 Pro

Probamos el HONOR 400 Pro en la isla de Saint Maarten – Foto: Alfredo Narváez

Aunque no es una novedad, la HONOR 400 Series tiene diversas opciones para editar fotos con inteligencia artificial como:

Borrador AI

Retoques del rostro

Belleza con IA

Mejora con IA

Recorte con IA

La visita a la isla de Sint Maarten ayudó a probar la función “Quitar transeúntes“, que elimina a las personas que se cuelan en las fotos sin tener que circular a las personas, sino que la IA las identifica para removerlas automáticamente.

Aprovechando esa foto, una nueva modalidad de la marca, conocida como “Recorte con IA” permite cortar al protagonista de la imagen y ponerlo en otro fondo completamente diferente.

Los resultados pueden verse falsos y sobreeditados, lo cual ayuda a las personas a no caer en engaños; sin embargo, esto puede ser útil para subir fotos que no se pudieron tomar en el transcurso del viaje o las vacaciones.

Además, el HONOR 400 Pro (incluyendo también el HONOR 400) tiene una herramienta de inteligencia artificial incluida directamente desde la cámara. Se trata de Zoom AI.

Con esta novedad, el usuario puede hacer zoom desde x15 a cualquier objeto y, al presionar el botón “AI“, se tomará la foto y aclarará la toma para que se vea más clara, aunque la foto se tome a kilómetros de distancia.

El HONOR 400 Pro tiene “Expansión de imágenes con IA“, una herramienta que permite ampliar las imágenes que no muestran planos abiertos.

¿Para qué puede servir? Para adaptar las fotos al formato vertical que benefician las redes sociales como Instagram, en caso de querer compartirlas con familiares y amigos.

Aunque este nuevo apartado de edición con inteligencia artificial está pensado para imágenes, la visita a Sint Maarten incluyó una visita al Museo del Carnaval.

Aquí, se tomó una foto a los maniquíes en formato cuadrado y se le pidió a la IA que expandiera el resto de su atuendo, ofreciendo resultados relativamente parecidos al vestuario original.

Imagen 1: Fotografía tomada originalmente en formato 1:1

Imagen 2: La figura real tomada posteriormente en 16:19

Imagen 3: La interpretación de la IA con respecto a la foto en 1:1

¿Te marea viajar? Esta herramienta te puede ayudar

Al viajar en el bote por las aguas de Sint Marteen, el traslado podía ser mecedor y provocar mareos entre los pasajeros; sin embargo, el HONOR 400 Pro cuenta con la función “Alivio del mareo por movimiento“.

Se trata de una herramienta que muestra puntos a la izquierda y derecha de la pantalla, los cuales se mueven conforme al vehículo. ¿Para qué? Para reducir mareos y náuseas.

Así se puede implementar en el celular:

Abre “Ajustes”

Dirígete a “Funciones de accesibilidad”

Scrollea hasta encontrar “Alivio del mareo por movimiento” e ingresa a este apartado

Activa el botón de “Alivio del mareo por movimiento”

Cambia tu sensibilidad a mareos según el caso de mínima a elevada

Cabe destacar que no es necesario ver los puntos, según pudo comprobar este medio en Sint Marteen, confirmando que esta función puede ayudar significativamente a reducir los mareos por el movimiento en el mar o en un vehículo.