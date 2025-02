¿Indestructible? Probamos el HONOR Magic7 Lite, soporta una Jeep encima

GENERANDO AUDIO...

Pruebas realizadas al HONOR Magic7 Lite.

UnoTV probó el HONOR Magic7 Lite en un recorrido lleno de adrenalina de la mano de Jeep en Valle de Bravo este miércoles, donde el celular fue sometido a diferentes pruebas de resistencia. Por ejemplo; fue aplastado por un coche en movimiento y sumergido en agua hirviendo. Entonces, ¿es indestructible?

HONOR Magic7 Lite, un celular muy resistente

El HONOR Magic7 Lite, dispositivo que se posiciona como el nuevo referente en resistencia dentro de su categoría, sobrevivió a pruebas extremas, desde ser lanzado a más de dos metros de altura hasta sumergirlo por completo en un riachuelo.

Prueba de agua hirviendo.

Sin embargo, el celular no es indestructible, es decir, no está diseñado para someterlo a pruebas extremas, ya que está proyectado para soportar accidentes cotidianos, que otros smartphones no podrían aguantar.

“El HONOR Magic7 Lite es un celular resistente, pero no indestructible”, aclaró David Moheno, PR director de Honor LATAM.

Y es que, aunque este nuevo celular de HONOR cuenta con un vidrio ultra-templado que le otorga mayor protección contra golpes y rayones, así como caídas en superficies duras como mármol o asfalto, no es infalible.

HONOR recomendó no replicar las pruebas que se mencionan en este artículo.

Cabe destacar que una de las ventajas, es que el celular incluye una garantía extendida de 12 meses en pantalla, y 24 meses en batería.

Las certificaciones del HONOR Magic7 Lite

Este dispositivo cuenta con la certificación SGS de cinco estrellas en fiabilidad integral, misma que avala su resistencia ante caídas y desgaste diario.

Según Honor, el celular es capaz de soportar impactos de alturas de hasta 2 metros.

También cuenta con una estructura impermeable de triple capa y la certificación IP65M, lo que ofrece protección contra el agua y el polvo.

Dentro de las pruebas realizadas, el celular se aventó a un riachuelo desde un coche en movimiento y éste siguió funcionando con normalidad .

Se tiró a un riachuelo y se rescató a los 2 minutos de su caída.

También se sumergió en agua hirviendo y se colocó dentro de un bloque de hielo, que posteriormente fue golpeado por un mazo para liberarlo.

El celular se colocó dentro de un bloque de hielo.

En pruebas posteriores, UnoTV colocó el celular debajo de un chorro de agua por cinco minutos seguidos y el HONOR Magic7 Lite siguió operando de manera efectiva.

HONOR Magic7 Lite sometido a prueba por UnoTV.

De acuerdo con un comunicado de la empresa china, este smartphone puede permanecer sumergido en agua hasta por 5 minutos y no se compromete su operatividad.

La batería del HONOR Magic7 Lite

El HONOR Magic7 Lite tiene una batería de Silicon-Carbon de 6600mAh, lo que significan hasta 48.4 horas de reproducción musical o 25.8 horas de video con una sola carga.

Además es posible recargarlo en cuestión de minutos, mientras que el modo AI SuperPower optimiza el consumo de energía, extendiendo hasta 50 minutos de llamadas con solo un 2% de batería.

“Esta batería ha sido diseñada para operar de manera eficiente en temperaturas extremas, soportando desde -30°C hasta 55°C, lo que la convierte en una de las opciones más confiables para cualquier entorno”. HONOR

Detalles técnicos

Este celular está impulsado por MagicOS 8.0, basado en Android 14.

El HONOR Magic7 Lite tiene una capacidad de 512GB de almacenamiento ROM.

Viene acompañado de 8GB de RAM, con la posibilidad de obtener 8GB adicionales.

Incorpora una pantalla OLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K, frecuencia de actualización de 120Hz y un brillo HDR máximo de 4000nits.

A nivel de fotografía, el HONOR Magic7 Lite viene equipado con una cámara principal de 108MP.

También permite capturar imágenes en condiciones de poca luz, gracias a su tecnología 9 en 1 Pixel Binning.

Cuenta con tres modos de retrato:

Ambiental

Atmosférico

Primer Plano

Y tiene funciones impulsadas por inteligencia artificial, como HONOR AI Motion Sensing y Borrador IA, que permiten capturar sujetos en movimiento con precisión y eliminar elementos no deseados de una imagen con un solo toque.

Por último, cuenta con un diseño ultradelgado de 7.98 mm de grosor y un peso ligero de 189 gramos.

Colores disponibles

El HONOR Magic7 Lite está disponible en:

Morado Titanio

Jade Cyan

También estará disponible en Negro Titanio únicamente en el eCommerce oficial de HONOR México.

Algunas herramientas que necesitas explorar si tienes un HONOR

Magic Portal

Parallel Space

Magic Capsule

Disponibilidad y precio

El HONOR Magic7 Lite está disponible en México a partir del 12 de febrero a través del eCommerce oficial de HONOR México.

O si quieres un punto de venta puedes encontrarlo en Telcel y Sears.

Y tiene un precio inicial de 9 mil 999 pesos e incluirá los HONOR Choice Headphones, con un valor de mil 999 pesos.