Nueva medida de protección para adolescentes en Instagram | Foto: Alfredo Narváez

Meta, empresa de Mark Zuckerberg, actualizó las cuentas de adolescentes de Instagram para ajustar los contenidos con base en el sistema de clasificación cinematográfico estadounidense. Es decir, se clasificará como PG-13 por defecto para los usuarios menores de 18 años, según anunció María Cristina Capelo, líder de Seguridad y Bienestar de Meta para América Latina, este martes.

Cabe destacar que esta nueva forma de regular los videos e imágenes de Instagram para los usuarios cuyas cuentas son controladas por sus padres fue anunciada a nivel global; sin embargo, aún no está disponible en México y podría llegar a inicios de 2026, según se dijo este 14 de octubre en las oficinas de Meta.

¿En qué consiste la clasificación PG-13 de Instagram?

Este martes, la compañía de Meta introdujo la clasificación cinematográfica PG-13 para que todos los contenidos dirigidos a las cuentas de adolescentes.

De esta manera, los usuarios menores de 18 años se regirán por ella, de tal forma que lo vean sea apropiado para su edad, a ejemplo de lo que ocurre en el cine.

“Si somos papás de adolescentes, cuando llevamos a nuestros hijos al cine o en las series, pensamos en contenidos apropiados para su edad. Lo que nosotros hacemos es alinearnos a esas clasificaciones y todo el contenido que se les muestre en sus feeds o reels, se alineará con el tipo de contenido que verían en una película apta para adolescentes”. María Cristina Capelo, Meta

Además, agregó: “¿Por qué hacemos esto? Porque queremos trabajar con el modelo mental de las familias. Si ya estamos acostumbrados a la clasificación de una película o una serie, queremos que los papás se sientan seguros de que lo que los jóvenes ven en Instagram esté alineado a eso”.

Esta clasificación se introduce por defecto y pueden supervisarla los padres. Aun así, Instagram mantiene un nivel de restricción más alto en las siguientes situaciones:

Los adolescentes ya no podrán seguir cuentas identificadas como generadoras habituales de contenido inapropiado para su edad.

Si alguien envía a un adolescente un enlace a contenido no permitido por las pautas de Instagram, no podrá abrirlo.

Se bloquearán resultados de búsqueda relacionados con términos como “alcohol” o “sangre”.

Las IA de Meta no darán respuestas inapropiadas para la edad que no encajarían en una película PG-13.

Fuente: Meta

Para los padres que consideren que la clasificación no es suficiente, se ha incorporado lo que en Instagram llaman ‘contenido limitado‘, una nueva función que filtra aún más el contenido y deshabilita los comentarios (tanto verlos como escribirlos).

Esta nueva función está pendiente a llegar en México

La clasificación PG-13 se aplicará por defecto en todas las cuentas de adolescentes de manera progresiva, empezando por:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Australia

En el caso de México, esta nueva forma de regular contenidos a través de una clasificación cinematográfica no llegaría sino hasta inicios del año 2026, aunque no se ha confirmado.

“Empieza a desplegarse en varios países y lo tendremos en México a principios del año que viene porque tarda un poquito en llegar a todo el mundo”, dijo María Cristina Capelo.

En España, y el resto de países europeos, habrá que esperar hasta principios de 2026.

Llaman a la participación de padres de familia para proteger a menores

Meta aseguró que los adolescentes usan más de 40 aplicaciones a la semana, con base en datos de la Universidad de Michigan, Estados Unidos (EE.UU.); además, el 90.7% de los adolescentes tienen un smartphone, según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023.

Por esta razón, Laura Coronado, experta en Cultura Digital, llamó a una cultura de diálogo y comprensión entre los padres de familia con sus hijos para poder prevenir riesgos digitales en redes sociales como Instagram.

“Es como cuando le enseñas a andar en bicicleta; le pones el casco, las rodilleras… les explicas que tengan cuidado con las bajadas y que cruce la calle con cuidado. Lo mismo debemos hacer al momento de darles el dispositivo y abran una cuenta. Es comunicación, cómo nos acerca a las personas y no cómo nos aleja”. Laura Coronado; escritora, abogada y experta en Cultura Digital

Por su parte, Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, aseguró que aunque se requieren de legislaciones para menores en internet, también se requiere de educación digital.

“La clave de todo es un tema de autorregulación, cómo autorregularnos para estar convencidos de cómo nos benefician las legislaciones”, señaló Villalobos este martes.

Finalmente, Juan Martín Pérez, director de ‘Tejiendo Redes Infancia’, enfatizó que las legislaciones no cambian la realidad, por lo que la clave es aprender a verificar información para evitar noticias falsas y evitar riesgos en línea.